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台中已廢棄的「卡多里樂園」，11日凌晨2時許，有4名男子闖入廢棄園區探險，卻在員工宿舍內發現一具女屍，嚇得急忙報警處理。警方獲報到場，在死者身上發現證件，確認為42歲的林姓女子，疑似10月底與家人發生爭吵離家，案發現場排除有外力介入，檢方相驗後，研判林女是心肺衰竭死亡。台中「卡多里樂園」因被作為電影拍攝地而知名，其地點為於大坑山區，因經營不善，於1994年無預警倒閉，由於位於山區又偏僻荒涼，加上年久失修，園內無人整理，網傳出不少靈異事件，2017年，電影《紅衣小女孩2》就在此拍攝取景。據了解，4名大學生在11日晚間闖入卡多里樂園，看見有一棟疑似舊有員工宿舍，走進內部後赫然發現一具腐爛屍體，嚇得學生衝出報警，據了解女屍被發現時，頭部已嚴重腐爛，屍身甚至疑似遭到野狗、動物啃食過的痕跡，導致部分頭骨露出，研判死亡時間可能達到2周左右，檢警會同法醫進行相驗，發現林女疑似是心肺衰竭死亡