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資深媒體人璩美鳳12日親自出面控訴民眾黨主席柯文哲，在2022年10月5日的新聞會議中，當眾對她性騷擾、撫摸手臂，還稱讚她「皮膚好好喔！」民眾黨副秘書長則許甫質疑，今年1月璩美鳳還跟自己聯繫，急著要參觀位在新莊的柯文哲競選總部，言談間「完全感覺不出來」她對柯文哲有傷心、憤怒，且重翻璩美鳳當年的《獨家報導》私密光碟案。對此，資深媒體人尚毅夫認為，許甫的說法是害死柯文哲不償命。針對璩美鳳控柯文哲性騷，許甫則在自家YouTube頻道《民眾之聲》表示，璩美鳳是當年《獨家報導》光碟案的受害者，該雜誌也因此吃上官司、後續營運不良，「璩美鳳可說是《獨家報導》關燈人」並狂酸「今天我們很擔心她會不會變成另一個週刊的關燈人。」許甫續指，璩美鳳任職總編輯的「壹傳媒」（前身為毅傳媒），2022年的確有找柯文哲提案做宣傳，璩美鳳說性騷擾事件發生在當年10月，但11月許甫銜柯文哲之命，繼續跟璩美鳳對接相關提案的時候，「我完全沒有覺得璩美鳳對柯文哲本人有什麼不滿、不高興，甚至還諸多誇讚」。許甫說，璩美鳳甚至頻傳訊息、狂打電話給他，說希望可以到柯文哲位於新莊的競選總部參觀。對此，尚毅夫節目《新聞面對面》表示，璩美鳳控柯文哲性騷，但許甫卻去講璩美鳳的過往，這根本不是重點，認為許甫的說法是害死柯文哲不償命。尚毅夫說，他覺得很納悶，加害行為者跟受害者之間，許甫到底是要檢討誰？這是一個性騷案，而非政治事件案，許甫的所說的話就是用政治在談，「像民眾黨聲明說要給雙方一個陳述的機會，就很合理。」