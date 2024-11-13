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財政部公布今（113）年前10月全國稅收達3兆2951億元，提前達到全年度目標，超出預算數、即俗稱超徵615億元，財政部更預估，今年有望超徵4000億元，立委則認為以去年11月、12月稅收表現來看，應該可以超徵5千億元，每人再發6千元？財政部長莊翠雲今（13）日表示，初估沒有到達5000億元，但應該會超過4000億元。至於是否再「還稅於民」？她說，「這恐怕沒辦法」。財政部指出，今年受惠AI熱潮，支撐台股交易量能，證交稅表現非常亮眼，上市櫃上半年獲利也增加超過3成，這部分會挹注營所稅暫繳稅款，加上央行升息，利息所得扣繳稅款也會增加，10月全國稅收及中央政府稅收都已提前達到預算目標，接下來綜合評估影響稅收正、負因素後，預估今年全國稅收將高出預算數4000億元，中央政府稅收預估將高出3千億元。今日在立法院財委會也引發立委關注，國民黨立委賴士葆表示，若以去年11、12月光這兩個月稅收就多4千億元來看，估計今年稅收應該可以超徵5千億元。財政部長莊翠雲說，去年全國稅收超出預算數3800億元，中央2800億元，今年應該會超過4000億元，初估沒法達到5千億元。賴士葆進一步追問是否再「還稅於民」，再發6千元給民眾？莊翠雲則表示，「這恐怕沒有辦法」，優先還債，今年已還1158億元，今年還會再多還，而且今年要借的錢也沒借。我國稅收自110年起即連年超徵，而且每年超徵金額都逾千億元，110年超徵4327億元，111年全國超徵5237億元創新高，112年超徵3860億元，財政部預估，今年有望超徵4000億元。