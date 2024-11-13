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國民黨立委王鴻薇昨爆料，政務委員陳時中、中華開發資本資深副總的王必勝日前出席餐會，會後與美女比肩而出，更稱「重情重義重粉味」，卻被王必勝、美女醫師田知學打臉，王隨後透過臉書發文道歉。民進黨今（13）日召開記者會批評王鴻薇是造謠仔，並要求王鴻薇，立刻向陳時中、王必勝及與會醫生鄭重道歉。針對王鴻薇爆料，陳時中辦公室發聲明澄清，直指圖中女性均為優秀可敬的醫界夥伴，包括口腔外科與急診醫師等，不容惡意抹黑造謠；王必勝也說，「當天在座女士大都是牙醫師及醫師，賓客共有20幾人」，並嗆請委員發文前先查證。王鴻薇事後發文說，她要在此向女醫師們致上歉意，「未來接到爆料會更嚴謹查證 ，但嚴格監督的原則不會動摇」。民進黨發言人吳崢、韓瑩上午召開「立委變狗仔，造謠慣犯王鴻薇」記者會。吳崢表示，若王鴻薇指涉的是不存在情境，「你就是烏龍爆料、抹黑、造謠仔」，王一再的隨意影射、潑髒水，她在立法院種種造謠抹黑情勢，已不是第一次，也拖垮台灣政治言論的品質。吳崢回顧，除了昨天的大翻車外，在上月時，王鴻薇批評綠委邱志偉的反滲透法，卻搞不清楚提案人，以為是綠委沈發惠提的案，最後發現罵錯人；內政委員會今年7月時處理選罷法，王鴻薇明明是出手打人的一方，卻指控被綠委林楚茵攻擊；另外，在去年12月，王鴻葳攻擊抹黑賴清德的時任競選總幹事潘孟安，接受財團招待，卻被潘拿出匯款房租的匯款紀錄單據打臉，後來被法院認證，王鴻薇就是一個造謠仔、要求，賠償50萬元。吳崢提到，王鴻薇昨天緊急道歉，但也要問王鴻薇，「既然已經道歉、承認爆料就是一場烏龍，那為何不跟陳時中及王必勝道歉？」而王鴻薇上午回應說，她不必跟陳時中、王必勝道歉，因為她在監督，「但監督不是應基於合理事實基礎嗎？難道打著監督帽子，就能隨便亂講話、隨便抹黑、隨便編故事嗎？」吳崢質疑王鴻薇，竟然已向女醫生道歉，那為何不用對無端被攻擊的陳時中、王必勝道歉呢？要和社會大眾報告，國民黨立委王鴻薇等人，嘴上時常打著監督的名義，實則就是無的放矢的抹黑、潑髒水，希望沒有意義的言論，未來不要出現立院出現，「民進黨也要求王鴻薇，立刻向陳時中、王必勝及與會醫生鄭重道歉」。韓瑩則說，王鴻薇和醫生道歉，但如果是一般民眾穿著比較火辣，也會被寫成是「重粉味」嗎？呼籲王鴻薇應該做好監督工作，而非隨意烏龍爆料。