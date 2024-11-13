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▲高雄捷運黃線(11)日在寶業滯洪公園生態教育推廣教室舉辦第二場施工前說明會。（圖／高市府捷運局提供）

▲捷運局表示，民眾關切交維及施工影響等議題，將要求統包商與當地里長及沿線住家充分溝通說明。（圖／高市府捷運局提供）

高雄捷運黃線預將正式進場施工，黃線YC03標統包商工信工程繼上週舉辦第一場施工前說明會後，於11日在寶業滯洪公園生態教育推廣教室舉辦第二場施工前說明會，立委林岱樺、議員黃香菽、何權峰、邱俊憲以及沿線里長、居民及商家等踴躍出席擠滿會場，紛紛建言關心捷運建設。捷運局表示，說明會中民眾關切交維及施工影響等議題，將要求統包商施工前確實與當地里長及沿線住家充分溝通說明，落實敦親睦鄰工作；另施工時除確實依交維計畫執行外，將就沿線停車格位塗銷部分提供周邊停車空間資訊，便利民眾停放需求，以降低交通衝擊及減少對民眾的不便，統包商亦會妥適規劃工序，非必要避免周末施工擾民，並提供施工人員聯繫電話，方便民眾隨時反映。捷運局指出，黃線計畫路線為一Y字形，分為建工民族路段及澄清五甲路段，其中YC03標範圍位於澄清路段(大埤路~三多一路間)，全長約3.03公里，設有Y5、 Y16、Y17及Y18等4座地下車站，車站間採潛盾隧道工法，預計11月下旬起將陸續進場澄清路段架設施工圍籬。