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媒體人璩美鳳昨出面控訴民眾黨主席柯文哲性騷擾，民眾黨副秘書長許甫昨在自家YT《民眾之聲》節目中，不但重提璩美鳳光碟案，還酸她恐再成「週刊關燈人」。民進黨台北市議員簡舒培今（13）日痛批，民眾黨不僅挺貪污還挺性騷，許甫檢討被害人，「滿口歧視厭女語言，深得黨主席柯文哲真傳」，果然不是一家人，不進一家門。簡舒培指出，民眾黨在性騷擾案曝光後，先發聲明強調支持當事人依法申訴，但不到幾小時，民眾黨副秘書長許甫就直接在自家節目，拿璩美鳳的痛苦往事大酸特酸，幫柯文哲出氣；甚至還說說璩美鳳事後跟民眾黨對接合作案，完全沒有覺得她對柯文哲有什麼不滿。簡舒培質疑，許甫這種檢討被害人的言論，不但讓早上才發的聲明成了笑話，更顯示整個民眾黨從上到下毫無性平意識。針對《鏡週刊》昨另揭露，有另一名證人證實柯文哲在市長室收賄，簡舒培也質疑民眾黨的聲明隻字不提，難道是自知罪證確鑿、無力辯駁，乾脆直接裝瞎？她痛批，民眾黨不僅挺貪污、還挺性騷，種種作法都已戳破柯文哲的受虐兒戰術。