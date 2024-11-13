我是廣告 請繼續往下閱讀

知名速食業「肯德基（KFC）」在印尼倒閉47間店，裁員將近2274人，今年面臨鉅額虧損，而主要原因是以巴戰爭延燒，由於印尼穆斯林人口比例多，與以色列有資金往來的西方連鎖品牌都被穆斯林抵制。根據印尼媒體《雅加達環球報》報導，印尼肯德基母公司「Fast Food Indonesia」公佈第三季財報，虧損高達5570億8000萬印尼盾（約新台幣113億元），該公司將虧損的原因歸咎於以巴衝突引發的大規模抵制浪潮，以及新冠疫情後經濟復甦緩慢。根據該公司的財務報告，該公司第三季的虧損與去年同期的1,520億印尼盾（約新台幣34億元）虧損相比，負成長了266.45%。「這兩起事件已對該公司截至2024年9月30日連續九個月的財務業績產生負面影響。」目前，該公司的門市數量從去年的762家縮減至715家，員工的數量也大幅減少，從先前的1萬5,989人，減至1萬3,715人。Fast Food Indonesia同時也有其他速食品牌Naughty by Nature和Taco Bell等經營許可，公司股價截至本週一（11日）暴跌約60%。