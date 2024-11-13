我是廣告 請繼續往下閱讀

▲統一獅本土王牌古林睿煬，在台灣大賽G1先發，只投3局就因傷退場，後續因疲勞傷勢影響，退出中華隊名單。（圖／記者葉政勳攝）

中華隊遭輕視？世界12強棒球賽的B組預賽在今（13）日晚間開打，中華隊將先後出戰韓國隊、多明尼加隊，力求在B組6隊中尋求2個晉級機會。本次12強隊伍被拆分成A、B兩組，一組6隊，預賽階段進行「單循環賽」，戰績最好的前兩名將進入第二輪的「超級循環賽」，B組隊伍包含中華隊、日本、韓國、古巴、多明尼加以及澳洲。該評比分別以「打擊力」、「機動力」、「守備力」、「先發」、「救援」、「經驗值」等6大項目進行評分，其分析認為，