中華隊遭輕視？世界12強棒球賽的B組預賽在今（13）日晚間開打，中華隊將先後出戰韓國隊、多明尼加隊，力求在B組6隊中尋求2個晉級機會。不過日本媒體《SportsNavi》列出的12隊戰力評比中，卻把中華隊排在倒數第2名，僅優於預賽同組的澳洲，似乎並不看好中華隊本次國際賽表現。
日媒分析12強戰力 中華隊B組僅勝澳洲
本次12強隊伍被拆分成A、B兩組，一組6隊，預賽階段進行「單循環賽」，戰績最好的前兩名將進入第二輪的「超級循環賽」，B組隊伍包含中華隊、日本、韓國、古巴、多明尼加以及澳洲。
日本媒體《SportsNavi》的各隊戰力排行中，以日本的47分，還有美國的44分，高居評比的前2名，但中華隊卻只拿到35分的評價，位居全部12隊的第11名，僅優於同在B組的澳洲。
該評比分別以「打擊力」、「機動力」、「守備力」、「先發」、「救援」、「經驗值」等6大項目進行評分，中華隊在「先發」、「救援」部分，都只拿到評級中最低的5分，和澳洲、荷蘭相同。
其分析認為，雖然中華隊擁有張奕、陳冠宇、郭俊麟等許多有日職經驗的選手，打線部分則有強打林立、重砲吉力吉撈・鞏冠等人，但在「金孫」古林睿煬因傷缺陣後，對投手戰力有所打擊。
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本次12強隊伍被拆分成A、B兩組，一組6隊，預賽階段進行「單循環賽」，戰績最好的前兩名將進入第二輪的「超級循環賽」，B組隊伍包含中華隊、日本、韓國、古巴、多明尼加以及澳洲。
日本媒體《SportsNavi》的各隊戰力排行中，以日本的47分，還有美國的44分，高居評比的前2名，但中華隊卻只拿到35分的評價，位居全部12隊的第11名，僅優於同在B組的澳洲。
該評比分別以「打擊力」、「機動力」、「守備力」、「先發」、「救援」、「經驗值」等6大項目進行評分，中華隊在「先發」、「救援」部分，都只拿到評級中最低的5分，和澳洲、荷蘭相同。
其分析認為，雖然中華隊擁有張奕、陳冠宇、郭俊麟等許多有日職經驗的選手，打線部分則有強打林立、重砲吉力吉撈・鞏冠等人，但在「金孫」古林睿煬因傷缺陣後，對投手戰力有所打擊。