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▲李玟墓地原本設計高雅、醒目，歌迷們都來獻花，表達悼念。（圖／摘自微博）

▲網友抱怨李玟的墓地才不到1年半已經雜草叢生，幾乎看不到原本的設計，像是已經荒廢。（圖／摘自微博）

▲李玟和二姐李思林（右）感情好，李思林有出面解釋她墓地目前的狀況，家人也不能不配合墓園的安排。（圖 / 李玟臉書）

李玟去世至今1年4個多月，她位於武漢石門峰紀念公園的墓地，卻已經從剛落成時的莊嚴肅穆，變得雜草叢生，甚至連「永遠懷念 一代歌后 李玟」的字樣都被整個遮住、看不到任何蹤影，粉絲們在微博上質疑：「家人怎麼不打理一下？」或是點名她的姊姊：「妳有看到嗎？」根據東網報導，李玟的二姊李思林表示，墓園方面的安排她們作為家人也只能配合，更曝有人擅闖墓園到銅像及墓地上做直播或拍照，只為了衝流量，十分干擾逝者的安寧。為了讓妹妹身後平靜、保護隱私，墓地方面會有些小小的改善，這也都很合理。曾經從華人區事業領域擴及歐美、還在奧斯卡頒獎典禮上演唱的李玟，不滿半百就去世，讓歌迷至今還是哀傷又惋惜，她的墓地設在母親的家鄉武漢，剛設立時引來各地粉絲前來表達悼念，大家也都對墓園的布置感到滿意，卻沒想到才不到1年半已經整個變樣，才會急得在微博上發出疑問，還很快就登上熱搜冠軍。對此，李思林表示墓地的確不應該作為做直播的背景而影響先人安寧，更加不想看到，為了衝流量去做直播而有人受傷。本月初已經將墓地做了些小小的改建，希望能夠保有寧靜也保護隱私。不僅李思林出面回應，連李玟的全球歌迷會亦就此事發聲明，順便藉此駁斥某些不實的揣測。歌迷會稱李玟墓地設在石門峰紀念公園，這是對所有公民開放的商業公墓，所有公民都有資格購買屬於自己的墓地。李玟墓地是位於紀念公園內的公共安葬區域，墓地申請流程都合法，四周也是普通的墓地，並沒有特殊待遇。該區域內安葬並立像的也有其他文化藝術界的名人、院士以及武漢當地學者等等，沒有獨厚李玟。李玟家族選擇讓她長眠此地是因為石門峰為武漢較有名的商業墓地，公園以生態環境優美、以藝術詮釋生命著稱。而歌迷會將李玟視為家人，只會在她的忌日、清明節和屬於她的各種紀念日前先去祭拜，強調這是第一次也是最後一次回應此事，往後如果有網友在網上發言有不實、對李玟名譽造成損害，將會依法追究。