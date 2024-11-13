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桃園市議員張肇良於今年7月17日遭桃園市調處兵分10路搜索，檢調人員朝圖利、偽造文書等罪偵辦，遭到法院裁定收押，今（13）日，桃園地檢署偵結，依貪污圖利罪將張肇良等5人起訴，對當時未擔任議員的張肇良求刑10年，查扣並沒收不法獲利239萬元。調查發現，張肇良在民國109年、非任職桃園市議員期間，向不知情的地主租用龍潭區土地搭違建準備租給超商，興建過程中為避免遭發現是違建，還指示呂姓員工偽造不實的建築物施工中標示牌。而張肇良在110年初遭檢舉後，該案由時任桃園市政府都市發展局建築管理處周姓約僱員、時任龍潭區公所工務課陳姓約僱技術員共同認定是「施工中違建」，列為最優先拆除對象。張肇良得知後，在未經地主同意或授權下偽造「陳情書」，並在周姓約僱員指點下，持偽造的「陳情書」假借民眾陳情程序向龍潭區公所陳情。同年5月，張肇良還將此違建，以每月9萬7千元出租給連鎖超商經營，去年一度調漲租金為10萬元，從110年5月間截至今年7月15日止，獲得出租收益不法利益389萬3400元。檢方認為，本案雖時過多年，檢方獲報後立即指派檢察官積極偵辦，於今年7月17日執行搜索，向法院聲請羈押張肇良獲准，另扣得張實際經營之公司金融帳戶239萬5431元；並於今年9月4日執行第2波搜索後迅速偵結起訴，就張肇良、黃世琪、陳男、周男、呂男共5人，依涉嫌貪污治罪條例之圖利罪嫌起訴。而曾被視為鄭文燦子弟兵的張肇良，檢方認為張身為市府顧問、市議員本應盡其職責替人民服務，明知此案土地位處都市計畫的農業區內，偽造陳情書要求時任陳姓區長變更此案違建類別認定，私下還請託黃世琪協助向陳姓技術員施壓，且向建管處拆除科周某請託變更違建類別認定，張到案後，就涉案情節推諉卸責、避重就輕，具體求刑10年。另被告黃世琪、周某案發當時亦屬公務員，不思為民服務，仍依張肇良請託變更違建類別認定，敗壞官箴、損及政府機關及民眾信賴，且於到案後就涉案情節均矢口否認，難見悛悔，建請對黃、周從重量刑，陳姓約僱技術員偵查中坦承犯行，無犯罪所得，有悔悟之心，建請量處適當之刑。