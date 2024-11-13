民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押至今，週刊昨（12）日報導。資深媒體人璩美鳳指控柯文哲對她伸出「鹹豬手」性騷擾，璩美鳳還提供LINE對話截圖，稱柯文哲事後還大開支票，說要找她當國安會副秘書長。對此，前民眾黨議員參選人「妍妍」曾姸潔昨日晚間表示，柯文哲的LINE名稱一向都如此樸實無華，難道為了所謂的「妖精」還特地改暱稱？
璩美鳳指控，柯文哲在2022年對她伸「鹹豬手」性騷擾，並公開LINE對話截圖，柯文哲傳訊「人不可以太聰明，太漂亮，太年輕」、「聘你當國安會副秘書長」。
曾姸潔在社群媒體Threads上表示，柯文哲主席2022年底剛好也有敲我，看起來他的LINE名稱一向如此簡單，從沒看過他打字用什麼表情符號Emoji！而且那個對話內容、用詞也不像柯文哲平常講話的方式。
曾姸潔還標注「遇到詐騙集圖要先報警」、「這年頭很多假軍醫假董座專騙上了年紀的單身女性」、「尤其是鄰近退休年紀的有錢有閑又好騙很容易被當目標」。
曾姸潔也秀出跟柯文哲的對話截圖，指出「柯文哲的LINE名稱一向都如此樸實無華，難道為了所謂的「妖精」還特地改暱稱？」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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曾姸潔在社群媒體Threads上表示，柯文哲主席2022年底剛好也有敲我，看起來他的LINE名稱一向如此簡單，從沒看過他打字用什麼表情符號Emoji！而且那個對話內容、用詞也不像柯文哲平常講話的方式。
曾姸潔還標注「遇到詐騙集圖要先報警」、「這年頭很多假軍醫假董座專騙上了年紀的單身女性」、「尤其是鄰近退休年紀的有錢有閑又好騙很容易被當目標」。
曾姸潔也秀出跟柯文哲的對話截圖，指出「柯文哲的LINE名稱一向都如此樸實無華，難道為了所謂的「妖精」還特地改暱稱？」
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