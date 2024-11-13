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媒體人璩美鳳昨出面控訴民眾黨主席柯文哲性騷擾，並公布LINE對話紀錄；沒想到，柯文哲今（13）日一早被提訊時，就以光頭的驚人造型亮相。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌受訪時，說自己對現況感到「非常、非常的難過」，不願揣測主席心境。不過，黃國昌也強調，柯文哲羈押禁見中，「根本沒有辦法在社會上自我防禦」，希望媒體將心比心。民眾黨立院黨團總召黃國昌今在立法院受訪時，被媒體問到柯文哲今早被提訊時以光頭亮相一事。黃國昌原本說自己沒有看到，無法回應。不過，在記者拿手機秀出照片後，黃國昌則回應，到目前為止，柯文哲處於羈押禁見的狀態，「我們沒有辦法直接跟他進行任何溝通跟意見的交換，我不會多做什麼樣子的揣測。我只是對現在的狀況感到非常的遺憾，而且非常、非常的難過。」黃國昌說，柯文哲目前的處境無法清楚把他的想法對外表達，「面對一個根本沒有辦法在社會上自我防禦的人，我希望各位媒體朋友可以將心比心，如果是你自己或是你的家人，大家的心情感受又是如何？」針對璩美鳳的性騷擾指控及柯文哲開支票要她當國安會副秘書長等，黃國昌則重申，柯文哲現在完全沒有辦法自我辯解，在這情況下對他進行任何攻擊或是做出任何揣測，都是剝奪他陳述自己看法的機會。