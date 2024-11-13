我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委王鴻薇昨爆料，政務委員陳時中、中華開發資本資深副總的王必勝日前出席餐會，會後與美女比肩而出，更稱「重情重義重粉味」，卻被振興醫院急診重症醫學部代理部主任田知學打臉，王遂向其道歉。對此，北市議員苗博雅今（13）日直批，「不管什麼顏色，用這種手法把人鬥臭，真的都很噁」；她並質疑，看到的藍委烏龍爆料，背後是不是有個專門生產黑心爆料的中央廚房？針對王鴻薇爆料，陳時中辦公室發聲明澄清，直指圖中女性均為優秀可敬的醫界夥伴，包括口腔外科與急診醫師等，不容惡意抹黑造謠；王必勝也說，「當天在座女士大都是牙醫師及醫師，賓客共有20幾人」，並嗆請委員發文前先查證。王鴻薇事後發文說，她要在此向女醫師們致上歉意，「未來接到爆料會更嚴謹查證 ，但嚴格監督的原則不會動摇」。對此，苗博雅批評，跟監偷拍，對別人的合法社交生活看圖說故事，抹黃抹黑，「不管什麼顏色，用這種手法把人鬥臭，真的都很噁」。苗表示，只是不巧這次戳到台灣人不能接受抹黃的女醫師，犯了眾怒，王鴻薇才不情不願承認翻車道歉，以前被抹黑抹黃的受害者，大多跳到黃河都洗不清。「只要有人信，這種抹黃抹黑的把戲就永遠不會停止！」苗博雅直言，說穿了，出來爆料的翻車立委只是個工具，每次都說是「有人跟我爆料」，「真正的問題是：誰把這些烏龍報料照片餵給他（們）？這才是真正的影武者」。「為什麼大立委要聽這個影武者的指示？大立委難道只是木偶，而影武者才是真正控制藍委的操偶人嗎？」苗博雅質疑，看到的藍委烏龍爆料，背後是不是有個專門生產黑心爆料的中央廚房？