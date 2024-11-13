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台灣金聯資產管理公司董座人事案引發爭議，行政院核定前雲林縣農業處長呂政璋接任，但因換下還有2年任期的施俊吉，施俊吉質疑是擋人財路，怕國家資產被賤賣，也讓在爭議中上任的呂政璋，接任不到3天就閃辭，成為第二短命的台灣金聯董座，今（13）日在立法院財委會也引發立委關注，財政部長莊翠雲則坦言，「我不認識這個人」，但有了解其經歷及過往事業辦理情形，核定機關是行政院，也尊重呂政璋請辭選擇。其實，在行政院核定呂政璋接任台灣金聯董事長後，外界就有不少質疑，原董事長施俊吉更大動作召開記者會表達不滿，還有2年任期的他，懷疑自己是擋人財路而被撤換，並擔心北港工業區土地（原萬有紙廠）被賤賣，呂政璋也被外界質疑小蘿蔔頭卡肥缺，施俊吉在新舊任董事長交接典禮上，也再次表達「不知為何離開」，還說「匹夫無罪，懷璧其罪」。在爭議中接下台灣金聯資產管理公司董事長的呂政璋，在交接受訪時還提到，「蘿蔔越小越好吃，為什麼？老的會粗絲冒芽」，像他在世界海外打拚10年，這次特別有機會被邀請加入新政府團隊，「我是一個開疆闢土大戰將」，要用這10年海外經驗幫助泛公股事業、台灣金聯成功再轉型，找到創新之路。不過，呂政璋上任短短3天，11月8日就以「個人生涯規劃」因素，自行請辭董事長職務，也成為任期第2短的台灣金聯董事長。呂政璋隨後也發出辭呈聲明，感嘆「台灣政治遠比國際商業還複雜」。台灣金聯董事長人事案今日也引發立委關注。國民黨立委李彥秀質疑財政部長莊翠雲這人事案是誰決定？有無包括行政院長、總統？莊翠雲表示，這是經過全面考量大家一起做討論，財政部所屬部分是要行政院核定，核定機關是行政院。對於施俊吉下、呂政璋上都是財政部呈報上去嗎？莊翠雲說，案子當然是財政部簽辦上去，立委進一步追問財長見過呂政璋本人嗎？莊翠雲說，「我不認識這個人，也不可能從我認識的人裡面來找」，但對於相關人選會從相關資歷經驗進行了解，會了解他經歷及過往事業辦理情形。至於呂政璋閃辭後，感嘆「台灣政治遠比國際商業還複雜」，莊翠雲表示，這是他個人的意見，立委進一步質問這沒政治因素介入嗎？莊翠雲強調，他個人要辭職，當然就尊重，他可能對行政團隊造成困擾，我們也尊重他的選擇。