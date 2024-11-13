Netflix華語獨家寫實生存影集《影后》上線後連續4天蟬聯台灣排行冠軍，主演楊謹華、詹懷雲昨（12）日接受媒體聯訪分享心情，而在劇中飾演經紀人「胖姐」的鍾欣凌，以及飾演單親媽媽兼八點檔演員「柯麗芬」的謝瓊煖雖無法到場，但也曝光當時的劇本，透露當時的台詞其實不是大家看到的那樣。
鍾欣凌被林廷憶背叛 直呼經紀人和藝人就像父母與孩子
謝瓊煖與李雪的母女情、
鍾欣凌怒罵製作人，大器放手林廷憶等劇情，也掀起網上一片熱議， 楊謹華也大讚，「演得太好了，好幾段都跟著落淚」， 受到網上的一致好評，鍾欣凌也表示，「 我覺得經紀人跟演員之間的關係有時候很像是父母親跟孩子， 看到自己的小孩被欺負，用一種不被孩子看見的方式在保護著她； 至於在殺青酒外頭那場戲，我覺得胖姐在車上講的那些話， 不僅是在對艾瑪喊話，也彷彿像是在鼓勵自己，告訴自己不要氣餒」。
謝瓊煖曝光手寫劇本 和李雪母女情太好哭
而演活單親媽媽「柯麗芬」一角的謝瓊煖，更特地將當時拍攝的劇本翻出來 分享，「這一場戲我自己是蠻平常心的，但因為台詞比較多， 確實有做一些功課，跟導演在討論的時候， 我們都覺得在現實生活裡，有時候其實你是不會說這麼多話的， 但是因為這場戲是在試鏡的狀態，要講台詞， 原本導演寫的最後那一句，並不是現在大家看到的那個樣子， 我自己在閱讀上覺得太做作、太難講了， 就是演員們會討厭講的那種台詞（笑）， 導演她也覺得可以依我自己覺得順暢的方式去講， 最後我自己想了蠻久、做了一些筆記，然後就是大家看到的那樣了」 並感謝大家的熱烈迴響。
Netflix寫實生存影集《影后》以演藝圈生存實錄為主軸，
揭露光鮮亮麗背後的幕後祕辛，以及這群影后們在同時作為「 女演員」和「女人」時，所面臨關於親情、愛情、友情、 自我價值探討等寫實人生考驗，以及他們該如何生存。 該作將在11月7日於Netflix全球獨家播出， 準備引領全球觀眾一同窺探橫跨三世代的女演員們既強大又敏感、 驕傲又脆弱的內心世界。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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