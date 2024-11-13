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▲鍾欣凌為了林廷憶的為來，大器讓她高飛。（圖／Netflix提供）

▲謝瓊煖曝光《影后》的劇本，她在上面做了很多調整。（圖／Netflix提供）

Netflix華語獨家寫實生存影集《影后》上線後連續4天蟬聯台灣排行冠軍，主演楊謹華、詹懷雲昨（12）日接受媒體聯訪分享心情，而在劇中飾演經紀人「胖姐」的鍾欣凌，以及飾演單親媽媽兼八點檔演員「柯麗芬」的謝瓊煖雖無法到場，但也曝光當時的劇本，透露當時的台詞其實不是大家看到的那樣。謝瓊煖與李雪的母女情、鍾欣凌怒罵製作人，大器放手林廷憶等劇情，也掀起網上一片熱議，楊謹華也大讚，「演得太好了，好幾段都跟著落淚」，受到網上的一致好評，鍾欣凌也表示，「我覺得經紀人跟演員之間的關係有時候很像是父母親跟孩子，看到自己的小孩被欺負，用一種不被孩子看見的方式在保護著她；至於在殺青酒外頭那場戲，我覺得胖姐在車上講的那些話，不僅是在對艾瑪喊話，也彷彿像是在鼓勵自己，告訴自己不要氣餒」。而演活單親媽媽「柯麗芬」一角的謝瓊煖，更特地將當時拍攝的劇本翻出來分享，「這一場戲我自己是蠻平常心的，但因為台詞比較多，確實有做一些功課，跟導演在討論的時候，我們都覺得在現實生活裡，有時候其實你是不會說這麼多話的，但是因為這場戲是在試鏡的狀態，要講台詞，原本導演寫的最後那一句，並不是現在大家看到的那個樣子，我自己在閱讀上覺得太做作、太難講了，就是演員們會討厭講的那種台詞（笑），導演她也覺得可以依我自己覺得順暢的方式去講，最後我自己想了蠻久、做了一些筆記，然後就是大家看到的那樣了」並感謝大家的熱烈迴響。Netflix寫實生存影集《影后》以演藝圈生存實錄為主軸，揭露光鮮亮麗背後的幕後祕辛，以及這群影后們在同時作為「女演員」和「女人」時，所面臨關於親情、愛情、友情、自我價值探討等寫實人生考驗，以及他們該如何生存。該作將在11月7日於Netflix全球獨家播出，準備引領全球觀眾一同窺探橫跨三世代的女演員們既強大又敏感、驕傲又脆弱的內心世界。