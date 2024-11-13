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美國股市昨（12）日迎來漲多拉回的壓力，四大指數全數收黑，其中台積電ADR續跌逾1%，拖累台北股市今（13）日持續走低，開盤下跌86.86點、來到22894.91點，盤中雖然在買盤挹注下一度翻紅、來到23007.2點，站回23000點關卡，可惜還是抵不過賣壓，指數午盤下跌55.98點或0.24%，來到22925點，日K暫時拉出一根紅K棒。大盤走低之際，中小型股表現相對強勁，櫃買指數開高後雖然一度翻黑，不過立即翻紅走高，午盤上漲0.32點或0.12%，來到260.7點。今日午盤個股成交量前五名：神達、金寶、仁寶、錸德、泰金寶-DR；午盤個股成交值前五名：台積電、神達、晟銘電、鴻海、廣達。權值股走勢不一，權王台積電以1045元開出、下跌5元，盤中最低一度來到1040元、下跌10元，午盤則是下跌5元或0.48%，來到1045元；鴻海則是逆勢走強，以212.5元盤下開出，也是今日盤中最低價，隨後一路點火走高，午盤成功翻紅上漲0.5元或0.23%，來到214.5元；聯發科盤中最高一度來到1275元、上漲10元，午盤則是回到平盤價1265元。