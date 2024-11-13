我是廣告 請繼續往下閱讀

嘉義第一分局自清自檢，發覺一名陳姓員警涉嫌違反毒品危害防制條例等情資，檢察官組成專案小組調查蒐證，於11日，到陳姓員警辦公室及住處搜索，當場起出「喪屍煙彈」，經訊問後，檢方依詐欺、行使公務員登載不實公文書及轉讓偽藥等罪嫌送辦，聲請羈押獲准，這也是半年內，嘉義發生第二起員警染毒醜聞。據了解，這名陳姓員警因執行勤務異常，且短期間體重驟減、精神委靡、臉部更出現施用毒品所生的痘瘡，同仁覺得不尋常，暗查發現陳姓員警與毒品人口異常往來，還涉嫌施用毒品、轉讓偽藥等情形，因此舉報陳姓員警，經過檢方訊問後，陳姓員警因犯罪嫌疑重大，有羈押之原因及必要，因此向法院聲請羈押禁見獲准。今年4月，嘉義縣布袋分局一名37歲陳姓員警勤因勤務不正常、經查遲到，被檢舉浮報加班費，讓分局督察組主動調查，卻發現他疑似施用毒品，檢方掌握線報，果然在台南市新營區一間汽車旅館發現他正準備吸毒，當場被移送法辦，被記兩大過免職。