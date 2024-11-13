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▲中華隊左外野手曾頌恩，在首場官辦熱身賽，面對樂天桃猿轟出帶有超前分的陽春砲。（圖／中華棒協提供）

曾頌恩有望扛「台韓大戰」第4棒！世界12強棒球賽的B組預賽將在今（13）日晚間開打，中華隊首戰交手韓國隊，上演熱度最高的「台韓大戰」，中華隊派出左投林昱珉掛帥先發，交鋒韓國側投高永表。綽號「魚柱」的中華隊外野手曾頌恩，原先並沒有入選中華隊名單，是因為投手古林睿煬、潘文輝還有邱浩鈞等人傷退，才替補入選。曾豪駒昨（12）日受訪時，關於首戰抗韓的第4棒人選，主動提起曾頌恩，表示他近況不錯，掌握球的狀況也不錯。。而過去的紀錄是由1998年的吳思賢所留下，當時以25歲之姿在奧運扛下1場先發第4棒，如今有望被曾頌恩超越。