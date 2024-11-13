曾頌恩有望扛「台韓大戰」第4棒！世界12強棒球賽的B組預賽將在今（13）日晚間開打，中華隊首戰交手韓國隊，上演熱度最高的「台韓大戰」，中華隊派出左投林昱珉掛帥先發，交鋒韓國側投高永表。此外，總教練曾豪駒昨（12）日談到關鍵的第4棒人選，認爲中信兄弟重砲曾頌恩近況不錯，倘若真的扛下先發第4棒，那麼將刷新中華隊36年來的新紀錄。
曾頌恩替補入選 有望寫下新紀錄
綽號「魚柱」的中華隊外野手曾頌恩，原先並沒有入選中華隊名單，是因為投手古林睿煬、潘文輝還有邱浩鈞等人傷退，才替補入選。加入中華隊後，曾頌恩維持火燙手感，先是在捷克交流賽首戰的8局，敲出追平比分的關鍵安打，首場官辦熱身賽，也轟出帶有超前分的陽春砲，為中華隊補上右翼長打火力。
曾豪駒昨（12）日受訪時，關於首戰抗韓的第4棒人選，主動提起曾頌恩，表示他近況不錯，掌握球的狀況也不錯。對此，曾頌恩在當日稍晚的練球中知情後，表示相當緊張，笑著說道：「這樣我要提前緊張了，晚上可能會睡不著覺。」
值得一提的是，現年24歲的曾頌恩，若真的扛下先發第4棒，將刷新中華隊在奧運、12強和經典賽等3大國際賽的紀錄，成為36年來最年輕的中華隊四番。而過去的紀錄是由1998年的吳思賢所留下，當時以25歲之姿在奧運扛下1場先發第4棒，如今有望被曾頌恩超越。
我是廣告 請繼續往下閱讀
綽號「魚柱」的中華隊外野手曾頌恩，原先並沒有入選中華隊名單，是因為投手古林睿煬、潘文輝還有邱浩鈞等人傷退，才替補入選。加入中華隊後，曾頌恩維持火燙手感，先是在捷克交流賽首戰的8局，敲出追平比分的關鍵安打，首場官辦熱身賽，也轟出帶有超前分的陽春砲，為中華隊補上右翼長打火力。
曾豪駒昨（12）日受訪時，關於首戰抗韓的第4棒人選，主動提起曾頌恩，表示他近況不錯，掌握球的狀況也不錯。對此，曾頌恩在當日稍晚的練球中知情後，表示相當緊張，笑著說道：「這樣我要提前緊張了，晚上可能會睡不著覺。」
值得一提的是，現年24歲的曾頌恩，若真的扛下先發第4棒，將刷新中華隊在奧運、12強和經典賽等3大國際賽的紀錄，成為36年來最年輕的中華隊四番。而過去的紀錄是由1998年的吳思賢所留下，當時以25歲之姿在奧運扛下1場先發第4棒，如今有望被曾頌恩超越。