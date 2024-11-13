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民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利遭羈押，但今（13）日被提訊，以驚人的光頭造型現身，讓政壇驚呆了。國民黨台北市議員游淑慧說，在政治人物的政治動作裡，有時候「剃光頭」或是「斬雞頭」代表的意義類似，都是有「自清和宣誓」的意味，表示自己的清白以及堅持到底的決心。過去如國民黨立委羅智強、前立委陳歐珀、侯彩鳳，曾參選立委的名嘴李正皓，都曾理過光頭。2020年立委選舉，代表親民黨參選新北市中和區立委的李正皓味刺激選情出奇招，找來鴻海創辦人郭台銘幫他剃光頭，還在背上寫下「精忠報國、絕不貪汙」的八個大字，宣示進軍國會信心。2018年台北市議員選舉，當時參選議員的羅智強民調雖大幅領先，但為了讓更多人進議會，也為了挺當時參選高雄市長的立法院長韓國瑜，羅智強將頭髮剃光，希望用光頭照亮選情，並且聲援游淑慧。羅智強找來台北市前市長郝龍斌見證。2014年，時任立委的陳歐珀為支持民進黨前主席林義雄，呼籲停建核四救台灣，先在宜蘭選區剃光頭，接著到立法院議場前靜坐絕食抗議。2008年立委選舉，競選連任的侯彩鳳選情緊繃，他不滿綠營抹黑，在前總統馬英九見證下，落淚剃髮明志，高喊「要求停止綠色恐怖」，呼籲選民用選票還她一個清白。