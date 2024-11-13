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日職羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希今年季後將透過入札制度挑戰大聯盟，相較於美國球界展現高度期待，日本國內卻是質疑聲浪四起，48歲的前日本隊、日職羅德名捕里崎智為後輩打抱不平，「他既不自私任性，也沒有做錯。」日本球界對於佐佐木朗希的質疑大多是因為，他進入日職5年，在一軍的4個賽季中多時因傷缺戰，從未達成單季規定局數，遭質疑他的身體素質，恐無法適應大聯盟「投1休4」的連續出賽，且身為羅德2019年選秀第一指名的他也未能率羅德朝冠軍前進，還要提前離隊，只為了自己追夢，被罵「自私」。對此里崎智為替小老弟說話，「部分粉絲和輿論的錯誤在於，佐佐木既不自私任性，也沒有做錯什麼。表達想要轉戰大聯盟的意願是選手的自由。自由球員資格（FA）取得有其規定，但既然有入札制度，尚未獲得FA資格的選手，在談合約的時候表達這個意願並無不妥。」生涯效力羅德15年的里崎智為將矛頭指向老東家，「如果球團想藉此提高轉隊金，那麼只要對他說『再忍兩年吧』，不要允許入札即可。我覺得這方面被誤解，並傳達給球迷們了。」23歲佐佐木朗希依現行規定，日職球員未滿25歲或年資不滿6年的話，只能簽訂小聯盟約，代表羅德也只能收到微薄入札金。里崎智為還認為，這次事件會引起「炎上」是因為在佐佐木朗希離開後，羅德似乎沒有出現一位能帶領他們成為日本最好球隊的人，因此球迷擔心到質疑球隊政策，「客觀地說，我們尚未見到有任何補強，能夠填補佐佐木朗希離隊留下來的空白。如果我們不能成為日本第一，那粉絲們就不會閉上嘴巴。」