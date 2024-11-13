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▲台北101董事長賈永婕出席記者會透露紀念球來台全過程。（圖／記者吳翊婕攝）

▲「50/50紀念球」1.4億元恰好與101阻尼器1.4億元價格相同，台北101特別攜手BenQ將使用專利技術雷射投影機將風阻尼球投影成巨型棒球。（圖／吳翊婕攝）

▲大谷翔平在2024賽季締造「50轟50盜」驚人紀錄，由優式資本以台幣1.4億元標下。（圖／吳翊婕攝）

美國職棒球員大谷翔平在2024賽季締造「50轟50盜」驚人紀錄，由優式資本以台幣1.4億元標下，今（13）日紀念球正式於101觀景台展出，賈永婕出席「夢想高飛」特展出席記者會開幕，透露紀念球來台全過程，而優式資本會選擇在101展出，正是由賈永婕「主動出擊」，促成該次合作。台北101景觀台盛大舉辦「夢想高飛」特展，本次展出由優式資本無償出借的大谷翔平「50/50紀念球」，以及由藏家借展之大谷翔平棒球衣及棒球帽，再加上台灣棒球名人堂協會友情出借陳金鋒與王建民的簽名球、棒球衣、棒球帽及王建民的首勝出賽表。台北101董事長賈永婕出席記者會透露紀念球來台全過程，「50/50紀念球」是在昨（12）日正式抵台，並且賈永婕自己還有親手碰觸到紀念球，價值1.4億元的紀念球，有附上與球同編號的證書外，也在全程錄影以及保險、律師在場見證下完成接交。賈永婕表示，紀念球會選擇在101展出，正是因為自己看到新聞後，第一時間聯繫優式資本「雙方一拍即合，以及信任我做公益的號召力、能力，一開始就很有共識」。而為了更好的保護「50/50紀念球」，賈永婕也透露，由於本次特展展品價值不斐，是全世界棒球迷心中的珍貴藏品，台北 101特別邀請中保科技集團協助，24 小時全方位、無間斷進行安全監控以及維安服務，光保全費用就豪砸500萬元，結合AI辨識以及遠紅外線系統。除此之外，「50/50紀念球」1.4億元恰好與101阻尼器1.4億元價格相同，台北101特別攜手BenQ將使用專利技術雷射投影機將風阻尼球投影成巨型棒球，提供如臨實境的視覺效果，讓來自世界各地的遊客及棒球迷在這趟夢想旅程中感受到滿滿驚喜。特展期間台北101觀景台也於89樓禮品店精選多款世界棒球12強及台北101限定紀念商品，即日起開始陸續上架販售，售完為止。此外，南韓潮流運動品牌MLB於89樓觀景台開設「洛杉磯道奇隊快閃店」，引進秋冬新款棒球帽造型掛飾、道奇隊特色帽款及服飾，為棒球迷及時尚愛好者增添驚喜。特展期間凡於快閃店消費一件商品，即可獲得品牌特製磁鐵一枚（數量有限，送完為止）。