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美國總統大選結果塵埃落定，美國前總統、共和黨候選人川普（Donald Trump）勝選，二度入主白宮。專家表示，2025年台股仍將是風險與機會並存的一年，在川普明年1月20日上任前，外資選後持續回補選前賣超部位，加上明年各季度台股科技股獲利展望正向，皆有利台股作多行情，而AI供應鏈是長線投資趨勢，在輝達AI晶片Blackwell推出後，市場動能成長空間仍大，是現階段台股、科技股主要布局方向。國際金融市場大選變數消除，買盤回流科技股，第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中指出，川普上屆任期，美股各指數全面上揚，科技股為主的那斯達克指數表現突出，台股與美科技股連動度高，期間也受惠大漲。不過，仍需留意貿易戰與關稅政策干擾頻仍，金融市場波動度可能加大，邁向川普2.0，研判台股仍見震盪上揚趨勢、機會風險並存。明（2025）年全球最大的風險在川普上任後的政治與政策變數，張正中分析，川普第二任期沒有執政磨合期，重要政策如關稅、移民，及外交孤立等政策，相較前一次任期拖至第二年推出，這次可能在任期第一年就全部上路，貿易戰、政治變數等對外政策會帶來全球金融市場動盪，同時推升通膨上揚；但在對內企業稅降低政策，富人稅永久化等制度挹注下，企業獲利提升，加上重視科技業發展，補貼美國當地半導體業者等，川普任期內的美股後市偏多看待。根據Cmoney資料統計，川普第一任期間美、台股表現亮眼，道瓊指數、標普500指數漲幅分別達57%及68%，那斯達克指數漲幅更高達138%，台股與美國科技股連動上漲達100%，台股電子指數表現更強達155%，張正中預期，川普第二任期，股市仍維持多頭格局，但同樣會面臨市場波動度變大，黑天鵝與灰犀牛層出不窮情形。儘管近期川普主義疑慮，不時帶來雜音干擾，不過，張正中提醒，2025年台股仍將是風險與機會並存的一年，川普明年1月20日上任前，台股年底及元月行情可期，外資選後持續回補選前賣超部位，加上年底剛好在財報空窗期，及明年各季度台股科技股獲利展望正向，都有利台股作多行情。川普主義紛擾，美國限制台灣半導體出貨中國，引發短線科技股震盪，觀察AI仍是驅動科技股獲利的主要動能，張正中指出，2025年各季度台股企業獲利年增率仍在20%上下，半導體設備、先進封裝產業等，AI供應鏈是長線投資趨勢，AI晶片Blackwell推出後，市場動能成長空間仍大，仍將是現階段台股、科技股主要投資布局方向。