世界12強棒球賽B組預賽今(13)日登場，中華隊首戰就將碰上南韓，雙方近5次在國際賽交手，中華隊取得3勝2負略佔優勢，不過包含亞冠賽和亞運金牌戰在內，中華隊近期對韓國處於2連敗。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣運彩》也開放台韓大戰的單場投注，根據盤口顯示，南韓較被看好，不讓分賠率僅1.49，遠優於中華隊的1.98，同時也開出南韓讓1.5分的盤口。另外，總分大小初盤為8.5分，目前下修至7.5分，有往小分的趨勢走。

不過根據《球王運彩分析平台inplayZ》的社群資訊顯示，愛國彩迷仍佔大部分，看好中華隊讓分過盤的比例高達75%。

中華民國運動彩券發展協會分析師《羅蘋哥》針對台韓戰分析指出，「雙方近6次在國際賽交手，總分都在7分以下，本場比賽有可能形成投手戰，尤其比賽前段要突破僵局較不容易。」

▲「WBSC Premier 12」世界棒球12強賽即將開打，本屆賽會韓國隊和中華隊以及日本隊被安排在B組競爭。（圖／美聯社／達志影像）
▲「WBSC Premier 12」世界棒球12強賽即將開打，中華隊與南韓在B組首戰碰頭。（圖／美聯社／達志影像）
《台灣運彩》推出12強活動

本次12強預計會帶動一波投注熱潮，《台灣運彩》也推出「棒球爭霸 全麵出擊」活動，即日起自11/31(六) 24:00期間內不限球種、購買實體運動彩券，單張300元以上就可以參加「日日抽」、「週週抽」以及「滿月抽」。

民眾須到活動網站登錄彩券，每滿300元可獲得一次抽獎機會、滿600元即有2次，以此類推。「日日抽」超商虛擬禮物卡，「週週抽」Apple Watch、iPad共6台，還有近距離接觸中華職棒球星詹子賢、江坤宇的球星見面會入場資格，活動結束再抽出6名幸運者可獲得最新款iPhone 16 Pro。

▲本屆中華隊投手戰力評級A；打擊方面，儘管長打火力稍顯不足，但具備穩定且富經驗的打線，評級B+；守備陣容由江坤宇、陳傑憲等核心帶領，形成牢固的防線，守備評級A-。整體來看，中華隊投手和守備具備一定實力，而打擊部分雖有潛在隱憂，但整體還是具備競爭力。（圖／NOWnews社群中心製圖）
▲本屆中華隊投手戰力評級A；打擊方面，儘管長打火力稍顯不足，但具備穩定且富經驗的打線，評級B+；守備陣容由江坤宇、陳傑憲等核心帶領，形成牢固的防線，守備評級A-。整體來看，中華隊投手和守備具備一定實力，而打擊部分雖有潛在隱憂，但整體還是具備競爭力。（圖／NOWnews社群中心製圖）

更多「2024年世界棒球12強賽」相關新聞。

12強賽／韓媒痛批台灣：史上最離譜、混亂記者會！根本浪費時間

世界12強棒球賽是什麼？相隔幾年舉辦？完整賽程、直播資訊一次看

12強賽／曾頌恩有望扛「台韓大戰」第4棒！將刷新中華隊36年紀錄

12強賽／台韓大戰今晚開打前先看這篇！戰力分析、轉播資訊一次懂

關鍵字