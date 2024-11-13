世界12強棒球賽B組預賽今(13)日登場，中華隊首戰就將碰上南韓，雙方近5次在國際賽交手，中華隊取得3勝2負略佔優勢，不過包含亞冠賽和亞運金牌戰在內，中華隊近期對韓國處於2連敗。
《台灣運彩》也開放台韓大戰的單場投注，根據盤口顯示，南韓較被看好，不讓分賠率僅1.49，遠優於中華隊的1.98，同時也開出南韓讓1.5分的盤口。另外，總分大小初盤為8.5分，目前下修至7.5分，有往小分的趨勢走。
不過根據《球王運彩分析平台inplayZ》的社群資訊顯示，愛國彩迷仍佔大部分，看好中華隊讓分過盤的比例高達75%。
中華民國運動彩券發展協會分析師《羅蘋哥》針對台韓戰分析指出，「雙方近6次在國際賽交手，總分都在7分以下，本場比賽有可能形成投手戰，尤其比賽前段要突破僵局較不容易。」
《台灣運彩》推出12強活動
本次12強預計會帶動一波投注熱潮，《台灣運彩》也推出「棒球爭霸 全麵出擊」活動，即日起自11/31(六) 24:00期間內不限球種、購買實體運動彩券，單張300元以上就可以參加「日日抽」、「週週抽」以及「滿月抽」。
民眾須到活動網站登錄彩券，每滿300元可獲得一次抽獎機會、滿600元即有2次，以此類推。「日日抽」超商虛擬禮物卡，「週週抽」Apple Watch、iPad共6台，還有近距離接觸中華職棒球星詹子賢、江坤宇的球星見面會入場資格，活動結束再抽出6名幸運者可獲得最新款iPhone 16 Pro。
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