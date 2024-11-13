我是廣告 請繼續往下閱讀

勞動部長何佩珊近期公布，3.1萬元以下為低薪，行政院長卓榮泰也在上月宣示「政府作為加薪引擎」，帶頭主動解決低薪。然而，「公務機關低薪受雇者聯盟」今（13）日卻點名，學校工友、動物園保育員、停車管理員等公務，薪資天花板仍不到4萬的情況，呼籲把低薪標準調高至4萬元。公務機關低薪受雇者聯盟成員包括，台灣鐵路產業工會、高雄公務機關總工會、高雄市政府所轄機關工會總工會、新北市政府交通局工會等。聯盟反映，卓榮泰10月30日在行政院經濟發展委員會上提出8項對策，其中包括2025年針對政府的約聘、僱、約用人員，以及勞務承攬進駐政府單位工作服務的基層員工，提出加薪方案。但是聯盟指出，以台灣環境而言，就算超過3.1萬元，也非常難以生存。他們以台鐵員工雙薪家庭為例，每月開銷約7.5萬左右，這樣誰敢生小孩；就算是個人開銷也3.5萬元，就算調薪到4萬元，以每個月存幾千元來看，買房買車只能等下輩子。諷刺的是，以政府剛剛推動公司化的國營台灣鐵路公司為例，董事長在加薪後將近20萬元，比不到4萬元的台鐵基層高出5倍，甚至超過政府統計的差距。而政府宣稱要解決低薪，卻遺漏了各公務，包括學校技工、工友，以及其他受雇員工，如地政事務所的測量助理、動物園保育員、停車管理員、清潔隊等，薪資天花板仍不到4萬的低薪情況。聯盟訴求，政府應提高至起薪4萬做為拯救低薪標準，調整各國營事業、機關受雇員工待遇，以及檢討技工工40年未調整的工餉表，提高俸額級數上限，讓薪資可以正常調整。台鐵產業工會理事長王傑表示，台鐵低薪不僅是勞工待遇問題，更是國安問題，沒有安全的鐵路就是徹底的國家危機，現今颱風地震頻傳，台鐵更是一遇大雨就斷，路線就封閉。但面對台鐵的經營困境，台鐵公司、交通部給的員工待遇是國營事業最低薪，三萬多元，距離郵政和港務公司，有著1萬多元的差距，這多年來，台鐵就是各家國營事業的跳板，跳郵局、跳台電、跳中油。中華快遞工會理事長陳宏春表示，中華快遞公司作為中華郵政的子公司，過去甚至曾經17年從未調薪、2022年薪資都還是不到3萬元，最後逼得工會不得不發動罷工，順利爭取到調薪5000元；即便如此起薪只有3萬初的中華快遞公司員工在台北生活非常地困難。中央健保署工會理事長陳瑨表示，目前健保署業務助理至今仍沿用20多年前制訂的薪資表，絕大多數人員薪資未達4萬，約用助理甚至僅有接近基本工資的單一薪給無級距可晉升，使這些在第一線代表政府機關為民服務的勞工淪為低薪就業人口。