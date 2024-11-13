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財政部雲端發票抽獎爭議續燒，雖然財政部展開行政調查，強調一切合法合規，但也發現承辦廠商有調高積極參與者的權數值，目前調查局也已啟動調查，今（13）日在立法院財政委員會也引發藍綠立委痛批，有解釋跟沒解釋一樣，行政報告根本是「莊孝維」，擺明就是縱容作弊，該止血就要止血，要有擔當魄力。財政部長莊翠雲則坦言，這事情不應該發生的，讓財政部受損是不應該的，整個機制要深刻全面檢討，不能再發生，明年若沒有重新調整機制，這類活動就先停止。國民黨立委賴士葆直言，針對「雲端種樹趣e起集點樹」活動重複中大獎，國稅局解釋了老半天，跟沒解釋一樣，目前都無人買單，網路還是罵聲一片，重複中獎就算了，2個人中了2支iPhone、2個人中了2個iPad，「世間怎會這種事，這裡面沒有鬼，沒有人相信」，你說這是因為積極參與，難道你們都沒想到大獎只能中一個，再加一個小獎，「這擺明你們在裡面縱容作弊」。財政部長莊翠雲說明，行政調查部分已說明對重複中大獎這幾位，查過不是財政部及相關所屬機關、廠商本人、配偶及三親等內，他們取得發票全部查過，並沒有不正當取得，基本上都是在超商、加油站等消費取得，對於有沒有不法情形，已交由調查局去調查，如果有不法，當然要透司法處理，不會縱容。民進黨立委郭國文也提到，雲端發票出事的時候，財政部做了檢討，檢討之後卻又改成匿名，所以又改成黑箱，好像不願意面對問題、變成鴕鳥，這不對吧，可以這樣處理問題嗎？莊翠雲也強調，「應該要用誠信，而且公開公平方式」。郭國文進一步追問在問題沒解決之前，類似這類抽獎活動是否先暫停？莊翠雲說，目前因接近年底，相關活動大概都已結束，只剩小額部分，一定會好好改善，整個機制一定要檢討，若明年沒有重新調整機制，這活動就會停止。國民黨立委羅智強也提到，雲端發票中獎爭議在網路已炸開，足以潰堤，政府公信力有3大基礎包括公平公正公開，廠商沒使用一般隨機抽獎方式就不公，有讓財政部知道嗎？莊翠雲坦言，「詢問過沒告知台北國稅局」。不過，最讓羅智強不能接受的是財政部主辦抽獎，卻連中獎率都算不出，抽獎流程事前沒掌握，事後報告又提油救火，網路上都說財政部的調查報告「莊孝維」，抽獎方式就由後台決定，若用在大樂透，你覺得大樂透會不會崩盤？莊翠雲說，財政部才請調查局去調查，也承諾進行檢討，不能再讓它發生。對於是否追究行政責任？莊翠雲表示，這部分一定會深切檢討，若涉及刑法，一定要依刑法處理，調查局已在調查。至於可否請廠商修改重複中獎可以小獎，大獎只能有一次，大家都有機會，以後活動絕對要做這樣的嚴格控管，莊翠雲承諾，「這樣的情況確實要深切檢討，以後要防範，不可再這樣的情形」。