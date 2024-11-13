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▲iPad mini 7果凍螢幕已改善。（圖／翻攝3CTim哥生活日常YT）

▲iPad mini 7 目前NCC已經通過，預料11月底或是12月初會在台開賣。（圖／翻攝Apple官網）

維持8.3吋螢幕

起跳容量128GB，價格維持16900元

搭載A17 Pro晶片，支援Apple Intelligence，CPU效能快了30%、GPU則提升25%，加上具備比軟體光線追蹤快4倍

可搭配Apple Pencil Pro使用，不支援Apple Pencil第二代

傳輸速度翻倍，從原本5GB/s加速到10GB/s

行動網路版本採用eSIM，不再使用實體SIM卡

新增藍色和紫色機身

上月中蘋果突襲式的在官網上推出全新 iPad mini 7，相較於上一代已經間隔3年之久，細看規格，外型幾乎和上一代相同，就連配件都能沿用。3C達人廖阿輝在台灣還沒開賣前，第一時間已經跨境下單取得實機，和Tim哥一同開箱，發現iPad mini 7解決上一代「果凍螢幕」，同時支援3A大作，依舊是最強遊戲機。台灣目前已經過了NCC檢驗，預料12月初應該就能在台開賣。被譽為蘋果最強的「遊戲神器」iPad mini系列，有著比 iPhone 大的螢幕，但300多克的重量拿在手上、隨身攜帶負擔小，且電池續航力佳，是不少玩家的最佳遊戲機。距離上一代iPad mini 6已經有3年之久才推出新機，終於推出iPad mini 7。iPad mini 7的規格攤開一看，網友卻認為誠意不足，更新內容不多覺得只是「常規升級」；再加上這次移除Sim卡槽，全面改為eSIM，有人直言是「硬傷」；而螢幕依舊沒有升級到120Hz，對於玩家來說爽度不夠，甚至擔憂「果凍螢幕」無法解決。身為重度遊戲玩家的3C達人廖阿輝，已經在第一時間跨境下單，日前取得實機和Tim哥一同開箱。廖阿輝提到iPad mini 7需要特別注意的是，只有支援Apple Pencil Pro和一般版的Apple Pencil，沒辦法磁吸充電，如果不是有繪圖的需求，其實現在副廠也很多數位筆的選擇。而民眾在意的「果凍螢幕」，廖阿輝實測認為新機有明顯的改善，但螢幕依舊是傳統的60Hz有點可惜。另有人覺得沒有直接使用最新的A18晶片覺得很可惜，廖阿輝和Tim哥在測試時發現，A18跟A17 Pro性能幾乎是差不多的，且iPad mini 7同樣可以支援死亡擱淺、惡靈古堡村莊4 重製版等3A等級的遊戲大作。彙整兩人對於iPad mini 7的觀點，認為有明確的市場定位，功能強、方便攜帶，會是最方便、出場率最高的遊戲機。