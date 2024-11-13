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晶圓代工龍頭台積電今（13）日舉辦「台中零廢製造中心商轉典禮暨環境部碳捕捉合作備忘錄簽署儀式」，宣布台中零廢製造中心正式商轉，該中心是全球半導體行業首個整合型能資源循環場域，並且是台積電的第一座循環經濟示範中心。台中零廢製造中心是領先全球半導體業界的整合型能資源循環場域，也是台積公司的第一座循環經濟示範中心。秉持減廢最大量、環境效益最大化、管理風險最小化等3原則，台中零廢製造中心設有氟化鈣污泥回收廠、氧化矽污泥回收廠、有機溶劑熱回收廠，及異丙醇回收廠等4大回收處理廠區，不僅確保廢棄資源不外流，所純化再生的化學品自去（2023）年試運轉以來，已100%達再生產品允收標準，不僅可供其他產業使用，後續也將發展電子級再生化學品，以重新投入半導體製程應用，削減原物料開採需求。以全廠區滿載計算，台中零廢製造中心每年可為台積電減少13萬公噸的廢棄物委外處理量，相當於中科廠區廢棄物總量的85%以上。據環境損益分，每年可削減約新台幣15億元的環境成本，其中包括4萬公噸、逾110座大安森林公園負碳量的減碳效益。台中零廢製造中心同時是台灣第一個導入「薄膜碳捕捉技術」的示範場域。台積電與環境部完成合作備忘錄簽署，共同發展薄膜碳捕捉技術，後續將導入一般廢棄物熱處理（焚化）設施焚化爐，以創新的減碳技術擴大永續影響力。台積電副總經理暨共同營運長秦永沛表示，台積電身為全球半導體製造的領導者，深知自己在環境保護和資源管理上的使命。透過台中零廢製造中心，期待驅動各產業更重視並投入循環經濟，加速發展動能。台中零廢製造中心採綠建築設計，建置雨水回收系統與太陽能發電裝置，未來將複製其成功經驗至更多海內外廠區所在地，實踐聯合國第十二項永續發展目標（SDGs)，擴大ESG正向影響力。