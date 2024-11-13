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世界棒球12強B組賽事今天開打，上屆冠軍日本將在名古屋巨蛋迎戰澳洲，「袋鼠軍團」預計由前雙城左投Lewis Thorpe登板先發，日媒提到Thorpe在大聯盟時期兩次對上大谷翔平，都讓這位強力左打出局，日本四番森下翔太表示，「這是位不能掉以輕心的對手。」10日日本隊在名古屋巨蛋和捷克進行12強熱身賽，森下翔太面對曾三振過大谷翔平的投手Ondrej Satoria，轟出左外野2分砲，證明他夠格扛起第四棒重責，「我是日本隊四番，所以我會帶著清晰的自覺和責任感去比賽。」日媒透露，昨日正式賽前最後一次官方練習，森下翔太在早上時仔細研究了Thorpe的投球影片，並牢記其球種和投球動作，他說，「這真的是一位不能掉以輕心的對手。我想我只能全力以赴。」帶著謹慎的態度準備應戰。Thorpe曾於2021年在大聯盟出賽24場，當時面對仍效力天使隊的大谷翔平，2個打席中都讓大谷翔平無安打出局。這位第一次扛起日本武士四番的24歲巨砲非常期待12強賽開打，「我認為首場比賽非常重要，所以我們一定要贏得比賽，並帶著良好的氣勢進入決賽。我想拿下世界冠軍。」