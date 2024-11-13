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畢書盡（Bii）被揭露和前東家老鷹音樂發生合約糾紛，他曾經視為「親生父親」的老鷹音樂老闆李亞明告他提前解約、求償3千萬元，讓他對此非常受傷，還難過到痛哭。他目前所屬的索尼音樂，則回應道：「認清真相的過程很痛苦煎熬，但Bii會努力往下一個目標前進，忘掉這些不愉快，謝謝大家的關心。」35歲的畢書盡過去和李玉璽、陳勢安和陳彥允都是老鷹音樂旗下，被封為「老鷹四少」，後來合約陸續到期離開公司，最後公司宣布解散，畢書盡是最後才離開的，可是《鏡週刊》報導，他向友人吐露，李亞明近日告他提前解約、求償3千萬元，他覺得被最相信的人欺騙、背叛，提到此事就難過掉淚。因為當初他連結婚都在第一時間就向李亞明報告，卻發現疑似有帳目不清的問題，才決定離開。在解約時他也詢問過律師，以為寄出存證信函，即可按合約精神結束合作關係，至少好聚好散，沒想到和前東家依舊鬧到可能對簿公堂。去年9月底畢書盡傳加盟索尼音樂，當時曾對外表示：「算是經過一番不容易的沉澱，告別過去的困惑、挫折、痛苦，斷捨離真的很不容易。」結果現在還要繼續與前東家糾纏，他希望忘掉不愉快，就不知道事情會如何收場，對此，李亞明方面至今沒有回應。