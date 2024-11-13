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荷蘭12分差血洗波多黎各！值得一提的是，本場比賽締造了單場最多得分的紀錄，原紀錄保持者同樣是荷蘭，在2015年預賽時，以16：1擊敗義大利所寫下。荷蘭本場比賽開局就火力全開，靠著Hendrik Clementina、Didi Gregorius的陽春砲先馳得點，雖然波多黎各的Ezequiel Pagan立刻在1局下回擊1發陽春砲。根據世界12強賽規定，達到5局15分差以上，比賽就會提前結束。而荷蘭在拿下這場勝利後，戰績為2勝1敗再度回到小組前段班行列。