荷蘭12分差血洗波多黎各！世界12強棒球賽A組預賽詭譎多變，11日比賽慘遭美國以12：2扣倒的荷蘭，今（13）日交手波多黎各，打線全體火力全開，以20：8提前在7局擊敗波多黎各。值得一提的是，本場比賽締造了單場最多得分的紀錄，原紀錄保持者同樣是荷蘭，在2015年預賽時，以16：1擊敗義大利所寫下。
荷蘭打線攻不停 全隊猛敲24安
荷蘭本場比賽開局就火力全開，靠著Hendrik Clementina、Didi Gregorius的陽春砲先馳得點，雖然波多黎各的Ezequiel Pagan立刻在1局下回擊1發陽春砲。但進入2局後，荷蘭猛攻不斷，2至4局都攻下至少4分，5局上結束已經取得17：2的大幅度領先。
根據世界12強賽規定，達到5局15分差以上，比賽就會提前結束。即使波多黎各在5局下靠著安打搶分，成功續命，但仍無法阻止荷蘭隊的安打串連攻勢，最終在7局以6：20敗下陣來，吞下預賽第2敗。
本場比賽荷蘭全隊敲出24支安打，包含Didi Gregorius、Juremi Profar都繳出單場4安表現。而荷蘭在拿下這場勝利後，戰績為2勝1敗再度回到小組前段班行列。
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荷蘭本場比賽開局就火力全開，靠著Hendrik Clementina、Didi Gregorius的陽春砲先馳得點，雖然波多黎各的Ezequiel Pagan立刻在1局下回擊1發陽春砲。但進入2局後，荷蘭猛攻不斷，2至4局都攻下至少4分，5局上結束已經取得17：2的大幅度領先。
根據世界12強賽規定，達到5局15分差以上，比賽就會提前結束。即使波多黎各在5局下靠著安打搶分，成功續命，但仍無法阻止荷蘭隊的安打串連攻勢，最終在7局以6：20敗下陣來，吞下預賽第2敗。
本場比賽荷蘭全隊敲出24支安打，包含Didi Gregorius、Juremi Profar都繳出單場4安表現。而荷蘭在拿下這場勝利後，戰績為2勝1敗再度回到小組前段班行列。