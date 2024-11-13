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▲李子柒發布兩隻新影片，更向粉絲喊話「很想你們」。（圖／翻攝Youtube李子柒 Liziqi）

以田園生活聞名的中國第一網紅李子柒，在微博擁有千萬粉絲，不過卻在3年前因不明原因突然消失。昨（12）日李子柒突然釋出兩隻新影片宣布回歸，向粉絲喊話「很想你們」，影片發布5小時觀看次數已破億，目前累積已超過1.3億，而中國媒體透露李子柒停更原因，除了與經紀公司有糾紛外，停更期間她走訪各地，目的就是要累積更多歷史底蘊製作影片。李子柒已停更1200多天，最後一支影片發布於2021年7月14日，創下3352萬的觀看次數。沒想到李子柒昨日無預警在微博、Youtube上架兩支影片，內容仍是走復古、田園生活的風格，也寫道「麒麟回首，萬事不愁，也把這份住願送給每個看到影片的每一個你，很想你們」，截至目前兩支影片觀看數已突破1.3億，YouTube的訂閱數也衝破2000萬。至於李子柒為何停更3年才回歸？有網友猜測可能是與前經紀公司有所矛盾，不過雙方已於2022年達成和解，但李子柒卻沒有立即返回頻道，根據中媒報導，其實李子柒在停更期間外出拜訪許多「非遺文化傳承人」，藉此精進技藝，深耕研究民俗文化，增加自己創作的底蘊，因此停更這段時間對李子柒來說，更像是閉關修煉。李子柒無預警回歸讓不少粉絲又驚又喜，「頂流歸來還是頂流！在這個訊息爆炸的時代需要慢節奏的李子柒」、「念念不忘，必有回響，柒爺停更的1217天，我們一直都在，不曾離去」、「我沒看錯吧……你回來了」。