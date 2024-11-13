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▲高雄的江先生特地北上，觀賞大谷翔平50轟球以及世界棒球12強。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲「50/50紀念球」1.4億元恰好與101風阻尼器1.4億元價格相同，台北101特別攜手BenQ將使用專利技術雷射投影機將風阻尼球投影成巨型棒球。（圖／吳翊婕攝）

▲大谷翔平在2024賽季締造「50轟50盜」驚人紀錄，由優式資本以台幣1.4億元標下。（圖／記者吳翊婕攝）

大谷翔平在2024賽季締造「50轟50盜」亮眼成績，以1.4億元天價售出的「50/50紀念球」，今（13）日起在台北101展出，《NOWnews今日新聞》直擊現場，除了台灣棒球迷搶看外，早上11點景觀台開始營業，就有不少日本旅客到場參觀，也有台灣棒球迷從高雄特地北上，除了看50轟球外，今晚也會到大巨蛋看世界棒球12強中華隊對戰韓國隊。台北101董事長賈永婕今（13）日出席開幕記者會，也提醒民眾除了「50/50紀念球」外，台北101阻尼器也透過投影技術，化身巨型棒球，是展覽必看亮點之一。台灣企業優式資本以1.4億元天價得標的「50/50紀念球」，今（13）日起在台北101景觀台「夢想高飛」特展亮相，《NOWnews》記者直擊現場，有日本旅行團來台旅遊正好遇上展出，興奮的與50轟紀念球合照，也表達自己很喜歡大谷翔平，相當驚喜來台可以剛好碰到紀念球展出。台北101觀景台上午11時開放入場，不到中午12時現場就排起長長人龍，特地從高雄北上觀展的江先生受訪提到，自己是大谷翔平的粉絲，從高中就開始關注棒球，雖然還沒有機會現場觀賞大谷翔平賽事，但覺得「很不可思議，可以在台灣看到大谷翔平的紀念球」，身為棒球資深球迷，今晚也會到大巨蛋看「世界棒球12強」為中華隊應援。還有一家三口特地從桃園來看紀念球，太太提到，自己原先就是道奇隊球迷，只要有比賽就會看，這次聽說台北101要展出紀念球，就把先生和孩子一起拉來看，本次是一家人第一次到台北101觀景台，唯一比較可惜的是天氣比較不好。賈永婕今（13）日出席特展開幕式，分享台北101與50轟紀念球的趣味關聯，那就是101具代表性的風阻尼球，與50轟紀念球同樣價值1.4億元，因此特地找來BenQ合作，使用專利技術雷射投影機將風阻尼球投影成巨型棒球，提供如臨實境的視覺效果，讓來自世界各地的遊客及棒球迷在這趟夢想旅程中感受到滿滿驚喜。特展期間台北101觀景台於89樓禮品店精選多款世界棒球12強及台北101限定紀念商品，即日起開始陸續上架販售，售完為止。此外，南韓潮流運動品牌MLB於89樓觀景台開設「洛杉磯道奇隊快閃店」，引進秋冬新款棒球帽造型掛飾、道奇隊特色帽款及服飾，為棒球迷及時尚愛好者增添驚喜。特展期間凡於快閃店消費一件商品，即可獲得品牌特製磁鐵一枚（數量有限，送完為止）。