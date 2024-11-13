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▲羅宏正（左2）和胡宇威（中間）曾合作《終極三國》。（圖／翻攝自Threads）

▲陳庭妮在劇中是戀愛腦，為愛放棄演藝工作。（圖／Netflix提供）

陳庭妮在《影后》中飾演豔星黎芯妮，愛上已經有企業聯姻對象的富二代「張博磊」（羅宏正 飾），演藝事業受到衝擊，有網友挖出2009年羅宏正和胡宇威合作《終極三國》的劇照，笑說，「妮妮這樣母湯！介入人家婚姻，還是老公兄弟！」讓許多網友有感，「看到宏正瞬間出戲。」陳庭妮在劇中和羅宏正愛得火熱，即便羅宏正已經有企業聯姻對象，她仍離不開這位不顧她的過往、以真心相待她的男人，兩人也有不少激情吻戲，陳庭妮還大玩Cosplay，戴手銬當小女警等等，尺度相當火辣。有網友挖出2009年羅宏正和胡宇威合作《終極三國》的劇照，開玩笑說，「妮妮真的母湯耶，不但介入人家婚姻，還是自己老公的兄弟！」不少人很有共感，紛紛留言，「看到三石也是想到他二哥關羽」、「我要笑死，平行時空開起來欸」、「所以我說，貂蟬怎麼辦？」胡宇威在《終極三國》中飾演關羽，羅宏正則是飾演黃忠，而陳庭妮和胡宇威相戀超過十年，終於在去年登記結婚，目前兩人仍將重心放在工作上，陳庭妮參演多部戲劇演出，胡宇威則是轉戰當綜藝節目主持人，夫妻倆工作滿檔、暫時不急著生小孩。