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台中市議會今(13) 日進行都發、建設、水利業務質詢，議員陳文政質詢中提出「碳匯思維」的概念，呼籲市府將全球減碳趨勢數據化，並應用於城市公園和綠地管理。他強調，透過精確的碳匯數據，可以量化減碳效益。例如，種樹和保護土壤吸收的二氧化碳量就是一種「碳匯」，經第三方認證後，可轉化為「碳權」，供排碳大戶購買以抵銷其排放，達到淨零的效果。陳文政指出，台中市擁有豐富的綠地資源，公園和植樹區是重要的碳匯來源。根據數據，1公頃的森林每年可吸收約10公噸二氧化碳，台中市目前的綠地總面積達2105公頃，吸碳潛力極為可觀。然而，現行「低碳自治條例」自2014年制定以來，並未納入具體的碳匯量化措施，恐怕讓未來政策推行時，缺乏靈活性和精確性。相較之下，他提到，台北市早在前年便通過「淨零自治條例」，將2050年淨零排放目標明確納入法規，並將植樹與森林管理作為增加碳匯的策略，積極淘汰不健康樹木、擴大植樹面積，利用數據化管理來精準推動減碳並檢視成效。建設局長陳大田表示，碳權和碳匯等ESG議題是全球趨勢，若有精準的量化數據，將更有助於推動植樹、路燈更換等減碳措施。市長盧秀燕高度重視永續發展，目前台中低碳城市辦公室正積極制定相關政策，努力接軌國際趨勢，保護台中的環境。陳文政呼籲，建設局應參考「增加碳匯」的管理策略，將綠地管理與全球減碳趨勢結合，利用精確數據來提升政策效益。他強調，這不僅有助於提升城市環境品質，也能讓台中的碳匯策略更清晰具體，為市民創造更可持續的未來。