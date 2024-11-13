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勞動署一名職員日前在辦公室輕生，事後有同仁陳情將矛頭指向北分署長謝宜容職場霸凌所致，對此立委劉建國表示，這件事一定不能就算了，並接獲爆料稱謝在去年3月到任至今，離退人員就高達81人，同時在主管職共計17人離開，從人員流動異常加上此次憾事，充分顯示分署長完全不適格，要求勞發署立即做出停職處分，待霸凌事件調查完畢後，該交由司法的歸司法，對於北分署內部管理失職一事，必需追究到底！「一室之不治，何以天下國家為？」劉建國表示，勞動力發展署北基宜花金馬分署日前發生職員輕生事件，自己則在第一時間持續關注，也感謝廣大的鄉民網友不斷提供訊息，「這件事一定不能就算了！」劉建國說，作為管理全國勞工權益的最高主管機關，內部卻發生職場霸凌事件，至今反應慢半拍，這樣要如何守護全國勞工？讓人非常痛心，而這段時間接獲爆料，北分署長去年3月到任至今，2年內北分署的離退人員就高達81人，同時在主管職部分，其任內就有9位主任、5位科長、2位股長、1位場長等，在不到兩年間共計17位主管職離開單位。劉建國指出，這樣異常的人員流動數據，勞發署完全沒有任何因應，如今有同仁用生命來發出最沉痛的指控，至今仍然沒有具體作為，對該分署長做出停職處分，還讓她以請假的方式接受調查，是打算等輿論過後，再銷假繼續當分署長嗎？劉建國直言，從北分署內人員流動異常，再加上這次憾事，已充分顯示北分署長完全不適格繼續擔任這個職務，要求勞發署應該立即做出停職處分，待霸凌事件調查完畢後，該交由司法的歸司法，但對於北分署內部管理失職一事，必需追究到底！