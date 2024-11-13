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▲來自日本的人氣漢堡排品牌「挽肉と米」，即將有全台第二家店。（圖／記者葉盛耀攝）

▲漢堡排嘉的漢堡排外皮烤至Q脆、帶有焦香炭火味是漢堡排嘉的特色。（圖／記者蕭涵云攝）

來自日本的超人氣炭烤漢堡排「挽肉と米」於去（2023）年7月登台，即成為人氣名店，至今仍一位難求。現在「挽肉と米」終於將有全台第二家分店，確定落腳台北信義計畫區，位置就在台北信義A13的Apple Store正對面。「挽肉と米」全台首店原本於中山區，今年3月遷址至華山，因為人氣超旺、一位難求，從去年開始，台灣代理老闆吳羽傑一直希望可以在台灣再有分店。如今吳羽傑也在自己的社群平台IG披露，「挽肉と米」將有二店，也首次公開位置，就在台北信義A13 Apple Store 正對面。粉絲們也紛紛留言「太好了」、「期待」、「超讚的位子（址）」、「信義區也要有了，更方便」。而吳羽傑也在IG提到，新店面正在裝潢當中，預計將於明年1月開幕。另外，今年5月才空降Global Mall新北中和環球購物中心的「漢堡排嘉Yoshi」，每日新鮮限量300份的炭火漢堡排，經常未到下一個餐期就火速賣光，二號店於8月也進駐台北大巨蛋有新分店，標榜每天早上新鮮分切、並製作新鮮絞肉，職人現場再親自手打漢堡排，搭配獨家高技術門檻、精準掌握300度炭火現烤，瞬間將漢堡排外皮烤至Q脆，難怪受到歡迎。