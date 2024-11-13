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▲余天（左一）出席小兒子余祥銓（右二）一家的抓周活動被問到相關問題，在大喜之日不願多談Gary。（圖／記者陳明安拍攝）

余天女婿、次女余苑綺（已改名余泳澐）老公Gary（陳鑒）涉嫌擔任詐騙集團車手頭遭捕，引發外界譁然，儘管余苑綺已經癌逝，Gary的醜聞卻不斷被爆出，先前余天更在節目上爆料：「他外頭有女人。」今（13）日余祥銓和柔柔為女兒小圓寶舉辦抓周，余天被問及此事不願多談，一旁的老婆李亞萍也無奈表示：「事情就過去了。」先前余天在鄭弘儀的節目《話時代人物》爆料，余苑綺身邊有告訴他，Gary在外面有小三，「對啦，要不然怎麼可能每天都是11點過後還不回來，對不對，超過12點，有時候整晚沒有回來，問他去哪裡說去按摩，我這個女兒可憐，自己挑的，自己選的也沒辦法。」當時他心疼表示，余苑綺臨終前還在不斷為Gary說話。今日余天出席小兒子余祥銓一家的活動被問到相關問題，在大喜之日不願多談Gary，只斷斷續續表示：「綺綺還沒過世之前……好啦，我不講了。」表情十分凝重，而李亞萍陪伴在側，也對媒體喊：「事情就過去了！」間接證實消息。