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台中4名男子11日凌晨2時許闖進廢棄已久的「卡多里樂園」，在員工宿舍內發現一具女屍，嚇得急忙報警處理。這則新聞又讓「卡多里樂園」的猛鬼樂園稱號再度被提起。不過長期研究台灣妖怪、怪談、民俗和文史的楊海彥、謝宜安等人，2021年就曾駁斥，卡多里因為斷軌意外導致倒閉的都市傳說，是不折不扣的謠言。楊海彥、謝宜安等人2021年出版《臺灣都市傳說百科》，考察許多鬼怪故事的起源，但很多都只是因謠言而起的都市傳說，並無根據。卡多里是台中大坑知名的主題樂園，1983年2月開園，1994年卻無預警關閉。卡多里當時擁有亞洲第二個斷軌雲霄飛車，傳聞指卡多里是因斷軌意外導致60多人死亡，最後倒閉，但事實上，卡多里的雲霄飛車，最多只能搭乘30人，根本不可能在一次意外中死了60幾人。根據書中考證，卡多里倒閉，是因為後來台中開設許多新的遊樂園如亞哥花園、香格里拉等，因競爭太過激烈，後來都一一倒閉，但在倒閉之前，卡多里並無任何的意外。卡多里倒閉多年後，因為2007年綜藝團體Circus到樂園內探險，直播時出先許多無法解釋的巧合，後來又因電影《紅衣小女孩2》在此拍攝取景，才開始不斷有繪聲繪影的靈異傳說，甚至被媒體冠上「猛鬼樂園」的稱號。書中也提到，對曾經去過卡多里樂園的遊客，卡多里有滿滿的回憶，甚至還有人架設「卡多里紀念網」，把過去的照片、門票等珍貴紀錄都留下。當然對1990年代後才出生的人，卡多里又有不同的意義，成了充滿刺激與秘密回憶的夢想之地。