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民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭羈押，而今（13）日在北檢提訊時，被媒體捕捉到柯文哲將頭髮全剃光，對此律師黃帝穎說，羈押被告不需強制理髮，因此剃頭純屬個人意願，且並非夏季剃頭較為異常，推論三種可能，包括自知大勢已去、光頭向家人表達歉意，最後一種可能為以受刑人樣貌訴諸小草，「繼續營造被司法迫害假象？」檢方今天上午再度提訊在押的柯文哲，發現柯文哲頂著光頭走下囚車，讓在場記者一度無法辨識。對此黃帝穎說，現行羈押法規，羈押被告不需強制理髮，這是時代的進步，因此柯文哲剃光頭，純屬個人意願。黃帝穎表示，看守所沒提供冷氣，在押被告於夏季剃光頭、平頭等理髮較爲常見，柯文哲反而現在剃光頭，較為異常，因此依據目前案件進度及新聞資料，推論三種可能。黃帝穎說，首先是朱亞虎認罪行賄，沈慶京1500萬元金流又被檢廉掌握，柯文哲自知大勢已去，變換造型面對現實及後續司法偵審？其次是近日負面新聞不斷，羈押禁見被告無法接觸家人，因此以光頭向家人表示歉意？最後則是以受刑人樣貌訴諸小草，「繼續營造被司法迫害假象？」