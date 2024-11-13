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▲此役Curry三分球12投5中拿下37分、6籃板、9助攻，命中關鍵三分向對手說晚安。（圖／取自金州勇士 X）

NBA盃金州勇士今（13）日主場迎戰達拉斯獨行俠，此戰也是Klay Thompson轉隊後，首次回到勇士主場出賽，獨行俠在上半場打完以4分之差領先勇士，下半場勇士甦醒，一度將領先擴大至13分，獨行俠第三節再度將差距縮小，末節兩隊持續拉鋸，勇士靠著Stephen Curry投進關鍵三分、個人連得12分，個人全場轟下37分，終場勇士在驚濤駭浪中以120：117擊敗獨行俠。首節Luka Doncic就火力全開，單節拿下11分，而Thompson則是進帳5分，勇士方面多點開花，Curry砍下12分，首節打完勇士33:27領先獨行俠，第二節獨行俠肆虐勇士禁區，Daniel Gafford在禁區拿下7分，加上Thompson的兩記三分，幫助獨行俠反超比分，半場打完獨行俠以63:59領先勇士。第三節開局，勇士打出一波13:3的攻勢，反超比分為72：66，令獨行俠不得不喊出暫停，暫停回來後，獨行俠依舊找不到準心，反而是勇士越打越順手，Trayce Jackson-Davis連拿4分，隨後Draymond Green底角飆進三分，將領先擴大至13分，此時Kyrie Irving跳出來連拿4分，將差距再度縮小，兩隊也展開激烈拉鋸。末節兩隊互換領先，前三節手感不佳的Thompson，在第四局找回準心，單節拿下8分，助獨行俠將領先擴大至5分，領先後獨行俠改打禁區，但都被勇士守下，讀秒階段Curry飆進關鍵三分，把領先擴大至4分差，隨後Quentin Grimes也飆進3分讓比分再度來到1分差，獨行俠採取犯規戰術，Curry兩罰全進，雙方差距來到3分，Doncic絕平球失手，終場勇士就以120:117擊敗獨行俠。此役Curry三分球12投5中拿下37分、6籃板、9助攻，Jonathan Kuminga貢獻16分5籃板，De'Anthony Melton也進帳14分、4籃板、4助攻。獨行俠方面，Doncic砍下31分8籃板6助攻，但三分手感不佳出手10次僅2中，Thompson三分球12投6中，拿下22分、4籃板，Irving則是拿下21分、6助攻。