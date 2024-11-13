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受康芮颱風影響，造成農業災情，經農業部農糧署、畜牧司、漁業署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，截至11月13日17時止，農業產物及民間設施估計損失計24億1,217萬元，縣市受損狀況，以臺東縣損失9億59萬元(占37%)、雲林縣損失5億2,542萬元(占22%)、臺中市損失3億848萬元(占13%)及花蓮縣損失3億249萬元(占13%)較為嚴重。農業部指出，農產估計損失金額20億2,167萬元(含養蜂損失48萬元)，農作物被害面積34,073公頃，損害程度31％，換算無收穫面積10,432公頃，受損作物主要為二期水稻，被害面積10,848公頃，損害程度39％，換算無收穫面積4,187公頃，損失金額4億3,126萬元；其次為番荔枝、梨、蒜頭及落花生等。畜產估計損失金額450萬元，受損畜禽主要為雞、豬及鴨；漁產估計損失4,115萬元，受損漁產主要為牡蠣及吳郭魚；民間設施損失3億4,113萬元；農田估計損失金額643萬元，主因農田埋沒6.7公頃，農田流失1.07公頃。設施部分，農業設施估計損失金額5,346萬元，主因水平棚架網室、塑膠布溫網室受損；畜禽設施估計損失金額784萬元，主因畜禽舍及堆肥舍倒塌；漁業設施估計損失2億7,340萬元，主因漁船及定置網毀損。