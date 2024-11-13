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國民黨立委王鴻薇昨爆料，政務委員陳時中、時任中華開發資本資深副總王必勝日前出席餐會，會後與美女比肩而出，更稱「重情重義重粉味」，卻被打臉是職業醫師，王隨後透過臉書發文道歉。對此，當天出席的中華民國牙醫師公會女醫委員會主委鄧乃嘉還原狀況，直言聚會目的是為了推動性別平等和促進女性參與公共事務方面的工作。針對王鴻薇爆料，陳時中辦公室發聲明澄清，直指圖中女性均為優秀可敬的醫界夥伴，包括口腔外科與急診醫師等，不容惡意抹黑造謠；王必勝也說，「當天在座女士大都是牙醫師及醫師，賓客共有20幾人」，並嗆請委員發文前先查證。王鴻薇事後發文說，她要在此向女醫師們致上歉意，「未來接到爆料會更嚴謹查證 ，但嚴格監督的原則不會動摇」。針對陳時中晚宴事件，鄧乃嘉在臉書表示，身為中華民國牙醫師公會全國聯合會女醫委員會主委，她本人以及本委員會委員們，受邀參加這場聚會的目的是為了延續女醫委員會在推動性別平等和促進女性參與公共事務方面的工作。鄧乃嘉說，她們甫於7月完成與日本女性參議員，女性教授以及女性僑胞的交流會談，討論了女性參與公共事務的挑戰與機會，也藉由這次晚宴的聚會，讓這個議題得以延伸討論。針對部分媒體對女性醫師穿著的評論，鄧乃嘉直言，作為女性醫師的代表，有權在保持專業的同時，「自由選擇適合自己的穿著，而這應該不會、也不應該成為被批評或質疑我們專業表現的理由」。鄧乃嘉批評，這種舊往刻板印象的批評不僅影響專業女性的形象，也違背了現代社會對性別平等的價值觀，「我們希望社會大眾與政治人物能理性面對此次事件，專注於公共議題的討論，不要流於對個人或外表的評價，讓我們共同為促進性別平等和女性參與公共事務而努力」。