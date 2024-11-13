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美國股市昨（12）日迎來漲多拉回的壓力，四大指數全數收黑，其中台積電ADR續跌逾1%，拖累台北股市今（13）日持續走低，開盤下跌86.86點、來到22894.91點，盤中雖然在買盤挹注下、數度翻紅，最高來到23046.47點，站回23000點關卡，可惜還是抵不過賣壓，終場下跌121.54點或0.53%，收在22860.23點，上沖下洗186.24點，日K連2黑，並且拉出長上影線，成交量縮小到3809億元。大盤走低之際，中小型股表現相對強勁，櫃買指數開高後雖然一度翻黑，不過立即翻紅走高，可惜尾盤不敵賣壓，終場下跌0.43點或0.17%，收在最低點260.03點，日K連4黑，成交量為928.64億元。今日個股成交量前五名：神達、金寶、仁寶、錸德、鴻準；個股成交值前五名：台積電、神達、鴻海、晟銘電、廣達。權值股走勢不一，權王台積電以1045元開出、下跌5元，盤中雖然數度拉回平盤價1050元，但還是不敵賣壓，終場收在最低價1035元、下跌45元或1.43%，日K連2黑，拖累大盤指數就有122點，也就是說扣掉台積電的跌點，台股是呈現上漲的；鴻海則是逆勢走強，以212.5元盤下開出，也是今日盤中最低價，隨後一路點火走高，終場上漲0.5元或0.23%，收在214.5元，短期均線5日、10日線失而復得，挹注大盤指數就有2點；聯發科盤中最高一度來到1275元、上漲10元，終場翻黑下跌10元或0.79%，收在1255元，拖累大盤指數就有5點。台積電的走低也拖累半導體族群整體走弱，東研信超下跌逾5%，創意下跌逾4%，汎銓、晶心科下跌逾3%，力旺、辛耘、穎崴、公準、南亞科下跌逾2%；壓力也擴散到設備股，天虹、三聯下跌逾4%，昇益下跌逾3%，蔚華科、牧德、由田、均豪、致茂下跌逾2%。不過今日還是有走強的族群，首先就是因為鴻海走高也同步強勁的鴻家軍，瑞祺電通上漲逾6%，單井上漲逾4%，中揚光上漲逾3%，台通、新普、訊芯-KY上漲逾2%。此外，「川普交易概念股」也同步走高，其中續強的就是網通族群，主要是受惠於美國持續推動網通基礎建設，帶動類股指數上漲逾1.7%，位居今日漲幅排行冠軍。智邦、全新上漲逾7%，瑞祺電通上漲逾6%，正基上漲逾5%，金寶上漲逾4%，神準、盛達、振耀上漲逾3%。車用族群也有續強表現，吉茂、新盛力亮燈漲停，其中新盛力連續拉出第3根漲停板、來到47.2元，耿鼎上漲逾6%，系統電上漲逾5%，正崴、裕隆、中華上漲逾4%，淳紳、巨鎧精密-創上漲逾2%。