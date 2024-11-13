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劉德華睽違11年再度登台開唱，但演唱會期間因高歌一曲〈中國人〉，加上螢幕全是簡體字，滿滿中國風的舞台表演場景引發統戰爭議。對此，國台辦週三（13）回應強調，「兩岸同胞都是中國人，愛我中華是每一個中華兒女的尊嚴和榮耀」，還批評「一些綠營政客數典忘祖，妄圖以政治操弄干擾正常的音樂交流」。國台辦發言人朱鳳蓮13日表示，〈中國人〉由台灣音樂人創作，不僅得到現場觀眾的熱烈回應，也引發海內外中華兒女的廣泛共鳴，她批評「一些綠營政客數典忘祖，妄圖以政治操弄干擾正常的音樂交流，遭到島內輿論同聲撻伐」。朱鳳蓮說，劉德華赴台舉辦演唱會，受到台灣歌迷的熱烈歡迎，他演唱的歌曲〈中國人〉由台灣音樂人創作，經典歌詞「手牽著手不分你我昂首向前走，讓世界知道我們都是中國人」，不僅得到現場觀眾的熱烈回應，也引發海內外中華兒女的廣泛共鳴。朱鳳蓮又舉一連串「愛國歌曲」做範例，「兩岸同胞都是〈中國人〉，都是〈龍的傳人〉，有着〈中國心〉，說着〈中國話〉，愛着〈燈火裏的中國〉，〈愛我中華〉是每一個中華兒女的尊嚴和榮耀。」此外，朱鳳蓮也提到影劇方面的交流，金雞百花電影節將在廈門開幕，近百位台灣電影人受邀出席，活動期間將分別舉辦台灣電影展映、台灣電影交流會、金雞海峽兩岸暨港澳青年短片季等多項活動。期間將展映〈816〉〈悲情城市〉〈海上花〉等9部台灣電影，8部正在製作的台灣電影將通過金雞獎平台進行推介，「一些台灣導演將參加創作交流營活動，深化兩岸電影交流與合作」。朱鳳蓮表示，希望廣大台灣同胞堅守中國人的民族大義，堅定反對「台獨」，與中國同胞一道共同推動兩岸關係和平發展、融合發展，共創民族復興偉業。