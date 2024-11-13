我是廣告 請繼續往下閱讀

▲左起夏騰宏、楊一展、張鈞甯、連炳發、許安植出席《化外之醫》卡司發布會。（圖／公視）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》張鈞𡩋（左）飾演的醫生和許安植飾演的檢察官，在劇中因立場不同而產生衝突。（圖片提供：公視、中華電信、瀚草文創）

公視重金打造的影集《化外之醫》在金馬影展首映後獲得觀眾一致好評，雖然只有播出前兩集，但已成金馬影展觀眾票選亞軍的好片，由《粽邪》系列廖士涵、多次入圍金鐘的詹淳皓導演聯手，集結張鈞甯、「越南影帝」連炳發，讓人超期待完整版上映。《化外之醫》是張鈞甯、「越南影帝」連炳發、許安植、蔡亘晏、楊一展、夏騰宏、陳澤耀等跨國卡司參演的緊湊刺激又國際化的犯罪醫療影集，男主角由有「越南梁朝偉」之稱的影帝連炳發挑大樑，眼神同樣充滿故事，飾演為了救治母親來台打黑工的密醫，雖然醫術超群但在台灣沒有合法執照與身份，角色設定充滿衝突性。製作單位透露前往越南挑選演員時，會見了越南近十名有人氣的男演員，但都沒有找到適合的人選，直到晚上在飯店房間看串流平台時，剛好看見連炳發的作品，頓時被他的演技所吸引。劇組立刻請人聯繫他，但因為找不到聯絡方式，一開始還從他的臉書粉絲專頁敲訊息。連炳發笑稱一開始收到訊息時，還以為是詐騙，歷經一番求證後才安心相談。在劇中他除了說越南文、英文、中文，還要學習醫療術語和手術動作，挑戰性極高。此外，《化外之醫》也融入許多社會議題，從逃逸移工、遊走灰色地帶的仲介、新住民、單親家庭、健保、三明治婦女、醫療糾紛、重大醫療事故等，多元探討台灣的隱憂。劇情講述深夜幽暗無人的停屍間，一場祕密手術讓素昧平生的兩人結下不解之緣。女醫生鄭琬平（張鈞甯飾）治療病童一心奉獻，難得把兒子接回家團圓，卻總是忙得沒注意到他跑不見；越南清潔工范文寧（連炳發飾）為了重症母親拼命賺錢，在家鄉原是醫生的他無法跨境執業，當起地下醫生替同鄉看病還要冒著被追捕的風險。一次嚴重氣爆後的混亂診間，本以為單純的急救反遭醫療糾紛牽連，鄭琬平不得不協助范文寧逃離醫院，同時新聞報導又有屍體在海邊擱淺，交疊的命運將在冥冥之中浮現⋯⋯。