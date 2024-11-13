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民眾黨主席柯文哲因涉京華城弊案遭羈押禁見，囚禁於台北看守所，台北地檢署今（13）日再度提訊柯文哲，柯文哲以「光頭」造型現身，令外界相當意外，且瘋狂猜測他剃光頭的原因。對此，前立委郭正亮認為，柯文哲此舉不光只有自清的意味，而是代表他後面會有行動。郭正亮今在節目《大新聞大爆卦》表示，一般人理光頭是為六根清淨，但在政界不同，且柯文哲又是深綠出身，理光頭對深綠來說，當然有自清的意思，但並非只有這樣而已，這代表柯文哲後面會有行動，「這意味著：我看透你們了！你們就是要搞我！要把我搞死！」郭正亮說，柯文哲碰到困境最喜歡唸《金剛經》，現在柯文哲就是回到《金剛經》的狀態，接下來就不是「慈眉金剛」，而是進入「怒目金剛」的狀態，「我認為他一定會有行動的，以我對他的了解」。郭正亮指出，柯文哲爸爸現在的狀況也不是很好，而柯文哲對外面的狀況也會有所耳聞，對於璩美鳳控他性騷擾，柯文哲一定也會知道，「我覺得他的第一個感覺就是：你們要這樣搞死我，那他不會認輸的，那就都來啊！」郭正亮說，深綠的人理光頭只有自清嗎？看得太簡單了，「坦白講接下來會發生什麼事我也不知道！」