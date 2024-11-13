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▲籃協副秘書長張承中談國手保險和出場費等制度。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）

▲中華男籃即將出征亞洲盃資格賽。（圖／資料照，記者葉政勳攝）

中華籃協副秘書長張承中今(13)日針對中華男籃保險與選手協議制度進行說明。張承中表示，這是中華男籃在建立國家隊保障制度上邁出的重要一步。失能保險保障提升，對於未提交合約的球員，保險僅能提供每年五萬台幣的定額保障，體育署則會補足基本保障，讓所有球員皆能獲得最低標準的保險保護。張承中強調，此舉是希望建立國家隊保障的制度基礎，讓國手的參賽風險得到完善管理。另外，避免球員壓力，針對不公開合約提交者。張承中表示，基張承中指出，協議內容已獲籃協理事會通過並公開於網站上，對於未簽約球員的安排 針對尚未簽署協議的九位球員，籃協表示將持續溝通，希望賽前完成簽約。即使球員最終未簽署協議，籃協仍會依照相同條款提供保障，讓球員在待遇上不受影響。張承中指出，簽署協議象徵著球員對籃協的信任，並以法律方式確立雙方權責。未簽約球員雖未享有法律效力的保護，但實際待遇相同。張承中表示，未來將持續加強球員的參賽保障，確保國手能無後顧之憂地為國家出賽。