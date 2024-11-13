中華籃協副秘書長張承中今(13)日針對中華男籃保險與選手協議制度進行說明。此次中華男籃隊積極推動失能保險額度提升，並落實選手協議的簽署流程，以確保國手在國際賽事中獲得充分保障，包括出場費1萬元，另有受傷保險。張承中表示，這是中華男籃在建立國家隊保障制度上邁出的重要一步。
失能保險保障提升，目前已有5位球員提交薪資合約，這些球員的保險額度將獲得完善的保障，並預計在11月15日前完成。若其他球員於此日期前補交合約，再保險公司將依據合約金額重新計算，以確保保障額度更高。
對於未提交合約的球員，保險僅能提供每年五萬台幣的定額保障，體育署則會補足基本保障，讓所有球員皆能獲得最低標準的保險保護。張承中強調，此舉是希望建立國家隊保障的制度基礎，讓國手的參賽風險得到完善管理。
另外，避免球員壓力，針對不公開合約提交者。張承中表示，基於不給球員施加壓力的考量，籃協不會公開已提交合約的球員名單。即使有球員未提交合約，籃協也會透過其他方式為其提供基本保障。此次部分球員主動提交合約，成功提升了保險額度，是在失能保險保障上的一大進步。
國手出場費：一萬元
張承中指出，協議內容已獲籃協理事會通過並公開於網站上，協議明訂了球員與籃協之間的權利義務，包含出賽費(一萬元)、後勤配備、技術支援、交通等細節。目前已有六位選手向保險公司提交合約，五位選手與籃協簽署協議，為中華男籃首度以協議形式明確國家隊的權責關係，象徵制度的創新。
對於未簽約球員的安排 針對尚未簽署協議的九位球員，籃協表示將持續溝通，希望賽前完成簽約。即使球員最終未簽署協議，籃協仍會依照相同條款提供保障，讓球員在待遇上不受影響。張承中指出，簽署協議象徵著球員對籃協的信任，並以法律方式確立雙方權責。未簽約球員雖未享有法律效力的保護，但實際待遇相同。
張承中表示，未來將持續加強球員的參賽保障，確保國手能無後顧之憂地為國家出賽。
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對於未提交合約的球員，保險僅能提供每年五萬台幣的定額保障，體育署則會補足基本保障，讓所有球員皆能獲得最低標準的保險保護。張承中強調，此舉是希望建立國家隊保障的制度基礎，讓國手的參賽風險得到完善管理。
另外，避免球員壓力，針對不公開合約提交者。張承中表示，基於不給球員施加壓力的考量，籃協不會公開已提交合約的球員名單。即使有球員未提交合約，籃協也會透過其他方式為其提供基本保障。此次部分球員主動提交合約，成功提升了保險額度，是在失能保險保障上的一大進步。
國手出場費：一萬元
張承中指出，協議內容已獲籃協理事會通過並公開於網站上，協議明訂了球員與籃協之間的權利義務，包含出賽費(一萬元)、後勤配備、技術支援、交通等細節。目前已有六位選手向保險公司提交合約，五位選手與籃協簽署協議，為中華男籃首度以協議形式明確國家隊的權責關係，象徵制度的創新。
對於未簽約球員的安排 針對尚未簽署協議的九位球員，籃協表示將持續溝通，希望賽前完成簽約。即使球員最終未簽署協議，籃協仍會依照相同條款提供保障，讓球員在待遇上不受影響。張承中指出，簽署協議象徵著球員對籃協的信任，並以法律方式確立雙方權責。未簽約球員雖未享有法律效力的保護，但實際待遇相同。
張承中表示，未來將持續加強球員的參賽保障，確保國手能無後顧之憂地為國家出賽。