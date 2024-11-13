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2024年新社花海暨台中國際花毯節日前盛大開幕，以「花漾新社 太空花境」為主題，打造大地花海景觀，為期23天的展期，邀請民眾進入一場夢幻的花卉之旅。為增加新社花海的豐富性，台中市政府農業局特別在花海中設置「台中好橘」大型蔬果箱地景裝置藝術，以「台中好橘」品牌與可愛的橘咪圖樣，創造出富有童趣且具教育意涵的打卡點，成為活動的吸睛亮點之一。農業局表示，「台中好橘」大型蔬果箱的核心設計理念，符合聯合國永續發展目標（SDGs）第12項，促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式，優先選擇在地農產品。農業局希望透過「台中好橘」品牌和可愛的橘咪角色，吸引遊客停留，在拍照打卡的過程中，理解到每一份農產品背後的努力與環保價值。「台中好橘」大型蔬果箱不僅是一個展示點，更傳遞了在地農業知識和價值觀，強化對在地農業的認同，推動支持台中在地農產品，進一步塑造台中農產品牌在民眾心中的形象。農業局指出，台中市全年氣候溫和清爽，特別適合柑橘生長，產區涵蓋東勢、石岡、豐原、新社、和平、北屯等地，盛產椪柑、桶柑及茂谷柑等品種，果實飽滿鮮美，深受消費者喜愛。自2020年起，農業局整合轄內柑橘產業並創立「台中好橘」品牌，通過市場區隔與品牌形象的提升，達到更佳的宣傳效果。近年來「台中好橘」品牌持續透過異業合作推廣，結合世界棒球經典賽、國際賽車展演活動、爵士音樂節等大型活動，並於今年榮獲雪梨設計獎銀獎，成功登上國際舞台。農業局強調，於花海活動期間每週六、日，前200名於裝置藝術區打卡並上傳至「農業大台中」臉書粉絲團的遊客，可至台中領鮮農特產品行銷區兌換一顆新鮮柑橘或一束精緻的文心蘭小花束，農業局希望藉由打卡活動，傳遞農產的真摯祝福，讓每位參與者都能感受在地農業的溫度與美好。