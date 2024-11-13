台北地檢署偵辦京華城案，檢方上午提訊台北市前市長柯文哲，柯卻以光頭造型走下囚車，引發各界關注。對此，民進黨立委王世堅今（13）日受訪時直呼，柯氏王朝的主子要駕崩時，他不好意思說什麼，但他剃光頭可能是為了懺悔。

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柯文哲因京華城案遭延押至明年1月4日，昨日更被爆出2022年性騷擾資深媒體人璩美鳳；傳出柯文哲近日主動要求剃光頭，北檢今再度提訊柯文哲，也以「光頭」造型現身，引起現場媒體關切。

對此，王世堅下午受訪時表示，柯氏王朝的主子要駕崩時，他實在不好意思再說什麼，通常剃光頭可能是「懺悔」，他不願落井下石，以前罵柯罵最兇，是因為當時柯是首都市長，現在柯已被踹到一旁，現在補踹兩腳，是「俗辣」行為。

媒體詢問，柯文哲此舉是否是表達自身清白？王世堅回應，柯當然可以這樣解釋，但社會相信嗎？能接受嗎？「柯皇現在要駕崩了，透過剃光頭也算是種交代？」

王世堅認為，柯文哲放棄這次抗辯，就是要拗到底，「乾脆拗到地院判決後，去高院解決」。

至於剃光頭有助輿論嗎？王世堅笑稱，對家庭和諧有幫助，「先道歉阿！」

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