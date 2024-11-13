陸軍步兵第109旅一名曹姓役男，日前收假回營區實施安全檢查時，遭幹部查獲疑似攜帶50顆喪屍煙彈，經調查後主動依法送辦，全案現由新竹地檢署偵辦中。陸軍第六軍團指揮部今（13）日表示，轄屬109旅曹姓役男於11月10日收假入營實施安全檢查時，遭幹部查獲疑似攜帶喪屍煙彈，經調查後主動依法送辦，為國軍堅定立場，依「刑懲併行」原則檢討重懲。
據了解，轄屬109旅曹姓役男為1年義務兵，下部隊進湖口營區北測中心受訓，豈料本（11）月10日收假時，疑似為銷售給同梯役男，竟夾帶超過50顆喪屍煙彈進營區，不過在實施安全檢查時，仍遭幹部當場查獲，並通報新竹憲兵隊調查，全案移交新竹地檢署偵辦。
陸軍第六軍團指揮部今天表示，轄屬109旅曹姓役男於11月10日收假入營實施安全檢查時，遭幹部查獲疑似攜帶喪屍煙彈，經調查後主動依法送辦，全案現由新竹地檢署偵辦中，「毒品零容忍」為國軍堅定立場，單位除全力配合調查，並依「刑懲併行」原則檢討重懲；另將持恆強化官兵反毒教育，以維部隊純淨。
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少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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陸軍第六軍團指揮部今天表示，轄屬109旅曹姓役男於11月10日收假入營實施安全檢查時，遭幹部查獲疑似攜帶喪屍煙彈，經調查後主動依法送辦，全案現由新竹地檢署偵辦中，「毒品零容忍」為國軍堅定立場，單位除全力配合調查，並依「刑懲併行」原則檢討重懲；另將持恆強化官兵反毒教育，以維部隊純淨。
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